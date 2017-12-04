Понедельник, 4 декабря 2017

Консульства США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновляют выдачу неиммиграционных виз российским гражданам, приостановленную 23 августа. Как передает “Коммерсант”, об этом сообщил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман.

Причиной августовского решения в посольстве называли сокращение численности персонала. Такого сокращения 28 июля потребовала Москва в ответ на новые американские санкции. Россия заявила, что Вашингтон обязан уменьшить численность дипломатов и технических сотрудников дипмиссий с 1210 до 455 – именно столько сотрудников работает в российских представительствах в США.

Первоначально выдача виз была приостановлена и в посольстве в Москве. Однако уже 1 сентября собеседования там возобновились. До нынешнего времени посольство остается единственным американским представительством, куда можно обратиться за визой.

В ответ на меры Москвы Госдепартамент США 31 августа в двухдневный срок закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

1 сентября над зданием генконсульства в Сан-Франциско был замечен густой черный дым, поднимавшийся из трубы. Пожарных, прибывших к зданию, внутрь не допустили, заверив, что все в порядке. Огонь был замечен и на заднем дворе торгпредства в Вашингтоне. Чиновники бросали в костер некие бумаги.

На другой день агенты ФБР осмотрели помещения консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. В российском МИДе произошедшее назвали “обыском”, а США обвинили в “нарушении международного права и собственного законодательства”.

23 октября Россия объявила, что американские власти вывезли из Сан-Франциско консульский архив и передали его в посольство в Вашингтоне. Власти США были обвинены в отказе предоставить российским дипломатам доступ в здание генконсульства для самостоятельного вывоза архива. “Пренебрежительное отношение” Вашингтона к российским дипломатическим объектам, отмечалось в заявлении посольства, “открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России”.