Работать еще упорней
Михаил Федотов считает поручения президента “планом работы СПЧ на ближайшее время”. “Если поручения даны нам, будем организовывать работу, если другим структурам, будем посильно участвовать, потому что мы заинтересованы в том, чтобы они были выполнены наиболее эффективно”, – сказал он… Господин Федотов отметил, что в поручениях отражено далеко не все, о чем говорилось на встрече. “Но так бывает всегда”, – отметил он. Это означает, что СПЧ “надо продолжать работу”, чтобы его предложения “стали более аргументированными”.
“Коммерсант”
Разумеется, никто не хотел возвращения фермера Джонса, и если прения и споры на утренних Советах по воскресеньям могли к этому привести, значит, эти споры следует принести в жертву. Боксер, который к этому времени успел обдумать случившееся, выразил общее мнение словами: “Если товарищ Наполеон так считает, значит, так оно и есть”. С тех пор афоризм “Наполеон всегда прав” Боксер сделал дополнением к своему личному девизу “Я буду работать еще упорней”.
Джордж Оруэлл. “Зверская ферма” (перевод Владимира Прибыловского)