Понедельник, 4 декабря 2017

Михаил Федотов считает поручения президента “планом работы СПЧ на ближайшее время”. “Если поручения даны нам, будем организовывать работу, если другим структурам, будем посильно участвовать, потому что мы заинтересованы в том, чтобы они были выполнены наиболее эффективно”, – сказал он… Господин Федотов отметил, что в поручениях отражено далеко не все, о чем говорилось на встрече. “Но так бывает всегда”, – отметил он. Это означает, что СПЧ “надо продолжать работу”, чтобы его предложения “стали более аргументированными”.

“Коммерсант”

Разумеется, никто не хотел возвращения фермера Джонса, и если прения и споры на утренних Советах по воскресеньям могли к этому привести, значит, эти споры следует принести в жертву. Боксер, который к этому времени успел обдумать случившееся, выразил общее мнение словами: “Если товарищ Наполеон так считает, значит, так оно и есть”. С тех пор афоризм “Наполеон всегда прав” Боксер сделал дополнением к своему личному девизу “Я буду работать еще упорней”.

Джордж Оруэлл. “Зверская ферма” (перевод Владимира Прибыловского)