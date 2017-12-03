Воскресенье, 3 декабря 2017

В Нальчике задержан и отправлен в ИВС обвиняемый в нападении на полицейского лидер общественной организации “Вольный Аул” Аслан Иритов – инвалид I группы, у которого нет кистей обеих рук. Об этом в воскресенье вечером сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на адвоката активиста Инну Голицыну.

Вместе с лидером “Вольного Аула” в ИВС отправлен и его брат Беслан Иритов, проходящий с ним по одному делу.

Как сообщала 7 ноября дочь активиста Лилия Иритова, братьев отправили под домашний арест. Однако неделю адвокат Науруз Гудов сообщил, что слушания о выборе Иритовым меры пресечения прошли только 13-го числа. Заседания, добавил юрист, были закрыты от публики. Домашний арест обоим братьям назначили на срок до 31 декабря.

Позже, когда Аслан Иритов обратился в юридический онлайн-сервис “Кавказского узла”, ему предоставили адвоката Голицыну.

29 ноября Верховный суд Кабардино-Балкарии, рассмотрев апелляционные жалобы братьев, освободил их из-под домашнего ареста. Как следует из карточки апелляции Аслана Иритова на сайте суда, решение о мере пресечения было отменено “в связи с неправильным оформлением”.

В воскресенье Аслан Иритов встретился с Голицыной, а от нее вместе с братом направился в СКР, чтобы ознакомиться с заключениями экспертиз. Адвокат предупредила следователя, что в этот день занята, а потому любые следственные действия он должен отложить на другое время. Из СКР Иритов позвонил Голицыной и сообщил, что его задерживают. Та прибыла в ведомство, но к подзащитному ее не допустили.

Позже и активиста, и его брата отправили в изолятор – как говорится в публикации, на трое суток. Такое решение непонятно: согласно части 2 статьи 94 УПК (основания освобождения подозреваемого) максимальный срок задержания без санкции суда составляет не трое суток, а двое.

В обоснование своих действий следователь сослался на пункт 2 части 1 статьи 91 УПК, которая разрешает задержание подозреваемого в случае, если потерпевшие или очевидцы укажут на него как на лицо, совершившее преступление.

Объяснение чиновника Голицына назвала “полным абсурдом”. “Человека сначала берут под домашний арест, освобождают, потом по тем же основаниям задерживают и заключают под стражу”, – заметила юрист.

В понедельник, добавила адвокат, она подаст в суд жалобу на действия следователя.

Жители микрорайона Вольный Аул долгие годы ведут борьбу за выделение им земельных участков под индивидуальную застройку. На землях Вольного Аула, перешедших в муниципальную собственность после банкротства совхоза “Нальчикский”, предполагается построить новые городские кварталы. Территория размежевана более чем на 1000 участков. Заселить в новые кварталы предполагается очередников со всего города; жителям самого Вольного Аула под застройку мэрия обещает выделить лишь около 100 участков. Между тем жилищные условия в совхозе крайне стесненные – в каждом дворе прописано по две-три семьи; некоторые семьи живут в общежитиях. Число очередников в Вольном Ауле составляет 1350 человек. Они добиваются, чтобы их всех обеспечили участками.

Утром 31 октября домой к Аслану Иритову вломились от 30 до 40 полицейских. Они избили самого активиста, его жену Марину Иритову, дочь и брата Беслана. “Ко мне подбежали человек пять в масках, – позже рассказывал активист. – Повалив меня на землю, они били меня ногами, прикладами… Мой брат к этому времени уже был в машине, его ударили прикладом по ребрам, ему было очень больно”. Сообщалось, что Беслан Иритов получил перелом ребер, а Марина Иритова – двух пальцев. Затем обоих братьев задержали и увезли.

Тогда же были задержаны еще трое активистов инициативной группы: зампред “Вольного Аула” Мурат Кулиев, Светлана Алиева и Руслан Назранов.

После этого жители микрорайона отправились к городской администрации. “Это был не митинг – это была реакция на мое задержание”, – позже пояснял Иритов. Между тем именно в этот день депутаты избирали на очередной срок мэра города Арсена Алакаева. Собравшиеся потребовали встречи с чиновником. Также они скандировали “Иритова сюда!” и “Путин, услышь нас!”.

Против митингующих направили омоновцев. Силовики разогнали граждан, задержав 12 человек.

В городском ОП-1 на задержанных сфабриковали протоколы об участии в несогласованном митинге. Такой же протокол был оформлен и на Иритова. Вечером 31 октября всех, кроме Кулиева, освободили. Кулиев был арестован на пять суток.

Ряд других активистов оштрафовали. В частности, Алиевой назначили штраф 10 тысяч рублей, а Иритову, который был объявлен организатором несогласованного митинга, – 15 тысяч.

1 ноября лидер “Вольного Аула” и его брат подали заявления об избиении силовиками. От Иритовых потребовали заявления забрать. Когда те ответили отказом, против них самих открыли уголовные дела. Известно, что Иритову вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Как можно предположить, по этой же норме кодекса квалифицировано и дело его брата.

Согласно фабуле дела Аслана Иритова, “потерпевшему” полицейскому наложили четыре шва. Между тем дочь активиста рассказывала, что, когда омоновцы 1 ноября явились забирать подозреваемых на допрос в СКР, “потерпевший” стоял у ворот дома и “прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще”.