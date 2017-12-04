Понедельник, 4 декабря 2017

Наемники российских частных военных компаний, ранее участвовавшие в конфликтах в Донбассе и в Сирии, поехали воевать в Судан на стороне правительства диктатора Омана Башира. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на главу ЧВК “РСБ-Групп” Олега Криницына.

“Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии”, – сказал Криницын. По его словам, у возглавляемой им компании “интересы там есть”, но наемники “РСБ-Групп” не воюют в Судане и “находятся на местах своей дислокации”, поскольку в стране “вялотекущий пограничный конфликт”.

Неназванный российский наемник, ранее воевавший на Украине и в Сирии, также подтвердил, что вскоре собирается поехать в Судан. Собеседник Би-Би-Си утверждает, что боевики российских ЧВК уже воюют там.

Экс-командир батальона ЛНР “Восток” Александр Ходаковский сказал, что “слухи такие ходят (об отправке россиян в Судан. – Ред.), но пока без подтверждения”.

27 ноября о возможной отправке российских боевиков в северную часть Судана сообщил бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин. “Все больше подтверждений того, что “следующая остановка” в заморских приключениях Наногения (Владимира Путина. – Ред.) намечается на Судан. Типа, в Сирии “скоро победа”, а “забарывать международный терроризм” где-то обязательно надо, – написал Гиркин на своей ВК-странице. – Еще пару недель назад мне передали информацию о том, что “Вагнер” уже готовится (после Сирии) ехать именно туда (в Южный Судан) – ищут специалистов и переводчиков, оставшихся со времен СССР (с Суданом СССР, насколько помнится, дружил “не очень”, но в соседней Эфиопии воевали советские “военспецы”, что называется, “в количестве”)”.

Гражданская война в Судане продолжается с 2013 года из-за провозглашения независимости южной частью страны. В 2011 году по итогам референдума Южный Судан стал отдельным государством и вступил в ООН. На границе между югом и севером бывшей единой страны находятся около 12 тысяч миротворцев Организации объединенных наций.

Диктатор северного Судана Омар Башир находится в розыске Международного уголовного суда по обвинению в геноциде во время конфликта в регионе Дарфур на западе страны.

23 ноября Дарфур встретился в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. На переговорах он попросил российского лидера защитить Судан от “от агрессивных действий США”.

“Это законный президент Судана, и в данном случае он является главой государства легитимным, поэтому он визави президента”, – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя выдвинутые против Башира Гаагским трибуналом обвинения.