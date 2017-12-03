Воскресенье, 3 декабря 2017

Главное, не доводить до греха, ибо в безнадежной ситуации, в которую желают загнать Россию Макларены, поведение нашей страны может оказаться непредсказуемым. Когда не остается ничего, кроме холодной готовности защищать свою честь, англосаксы могут сильно просчитаться – примеры тому в истории были.

Максим Соколов, публицист

Фюрер подчеркнул далее… Соединенные Штаты ведут империалистическую политику… эта англосаксонская держава станет угрожать свободе других народов. Во всех случаях континентальная Европа уже сейчас должна приготовиться к такому ходу событий и должна сообща действовать против англосаксов… В тех районах, где позиции ведущей державы принадлежат России, ее интересы, конечно же, будут соблюдаться в первую очередь.

Запись беседы между Гитлером и Молотовым 12 ноября 1940 г.