Воскресенье, 3 декабря 2017

Главное следственное управление СКР проверяет главу “МВД ЛНР” Игоря Корнета на причастность к убийству россиянина из его личной охраны Артема Булгакова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Булгаков был убит 9 ноября 2016 года. В результатах судмедэкспертизы указано, что боевик погиб от масшатбной кровопотери в результате “слепого пулевого ранения”, повреждения грудной клетки и внутренних органов.

По версии СКР, россиянин с 25 сентября по 9 ноября прошлого года служил в личной охране Корнета. В день убийства Булгаков находился в здании “МВД ЛНР” в Луганске. Как утверждается, в коридоре блока “Б” здания у Булгакова возник конфликт с несколькими сотрудниками “МВД” “на почве неприязненных отношений”. Один из боевиков “МВД” достал огнестрельное оружие и наставил его на Булгакова. Россиянин попытался левой рукой отвести ствол от себя, но его противник выстрелил – пуля прошла сквозь левую руку и попала в грудь Булгакова.

После гибели Булгакова Корнет приказал оцепить помещение, где произошел конфликт, указывают российские следователи. Тело погибшего вывез на автомобиле глава “отдела по борьбе с оргпреступностью” Руслан Акаев. Затем Корнет приказал задним числом оформить Булгакова как сотрудника “МВД ЛНР”, а также договорился с “первым замгенпрокурора ЛНР” Сергеем Горенко представить смерть россиянина как результат неосторожного обращения с оружием. В день гибели Булгакова “МВД” выпустило удостоверение на его имя, в котором боевик назван “помощником оперуполномоченного штурмового отделения СОБР”.

25 ноября Корнет объявил о неполном служебном соответствии “рядовому полиции управления исполнения наказания” Евгению Колесникову. В приказе “министра” говорилось, будто Колесников 9 ноября оставил без присмотра в служебном кабинете здания “МВД” свой пистолет “Форт-12″, а Булгаков без разрешения владельца взял оружие и по неосторожности получил “слепое пулевое ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов”, от которого погиб.

Между тем бывший командир Булгакова заявлял его старшему брату Илье, приехавшему в Луганск забирать тело, что россиянин случайно застрелился при чистке оружия. При этом в феврале 2017 года на сайте “Союза добровольцев Донбасса” сообщалось, что боевик якобы “погиб от вражеской пули снайпера при выполнении боевого задания” возле села Червоная Поляна Антрацитовского района Луганской области. По словам матери Булгакова Виктории Алябьевой, эту же версию гибели россиянина озвучил его луганским родственникам при опознании тела в морге бывший командир.

Алябьева подала в СКР заявление об убийстве сына в феврале 2017 года. Ведомство проверяет обстоятельства смерти россиянина в рамках “большого” уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины, открытого в 2014 году. Об убийстве Булгакова и возможной причастности к сокрытию доказательств преступления Корнета говорится в поручениии центрального аппарата СКР от ноября 2017 года “отдельным региональным управлениям” провести “следственные и процессуальные действия” по делу о “совершении представителями силовых структур Украины на территории ЛНР и ДНР тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконными методами ведения войны”.

До этого Алябьева пыталась добиться расследования от “силовых структур” ЛНР. В январе 2017 года она отправляла Корнету письмо с просьбой уточнить обстоятельства гибели сына, однако послание осталось без ответа. В ноябре “и.о. генпрокурора” ЛНР Виталий Подборый заявил, что “генпрокуратура республики” контролирует расследование смерти Булгакова, но “МВД ЛНР” не отвечает на запросы “надзорного ведомства”. В том же месяце Алябьева также собиралась встретиться и обсудить гибель Булгакова с главой луганских боевиков Игорем Плотницким, но не успела этого сделать из-за переворота в ЛНР. После отстранения Плотницкого Подборый был арестован.

Булгакову на момент гибели было 27 лет. В 2007 году он по призыву пошел служить в ВДВ, в армии получил специальность водителя-механика боевой машины десанта. В 2010 году Булгаков записался на контрактную службу в Ставропольском крае. По словам сослуживцев, в качестве контрактника он “участвовал в спецоперациях”. В июне 2014 года Булгаков уволился из армии и в том же месяце уехал в Донецк в составе боевиков “казачьего отряда” из “Славянского союза Ставрополья”. Там россиянин воевал в рядах “управления специальных операций прокуратуры ДНР” и в разведроте “батальона Святого Георгия Победоносца”. 15 января 2015 года боевик перешел в “интернациональную брикаду республиканской гвардии ДНР” “Пятнашка”. В дальнейшем он переехал в Луганск и устроился в “МВД ЛНР”.

Плотницкий был отстранен от власти в ЛНР на прошлой неделе. 20 ноября он попытался уволить Корнета, однако тот отказался покидать пост “министра внутренних дел”.

21 ноября центр Луганска заблокировали боевики с автоматами и бронетранспортером. Они заблокировали ряд административных зданий. На другой день в город зашла вторглась большая колонна бронетехники ДНР. Отмечалось, что в ее составе были боевики формирования “Витязь”, подчиняющегося “главе ДНР” Александру Захарченко. 22 ноября боевики взяли штурмом здание “прокуратуры ЛНР” и арестовали ее руководителей.

23-го числа Плотницкий бежал в Россию.

25 ноября депутаты “народного совета ЛНР” назначили и.о. главы республики “министра госбезопасности” Леонида Пасечника.