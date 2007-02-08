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Статья

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Анна Карпюк

08.02.2007

Пара фраз

23.11.2017

Паспорт для Керимова

Подобно новостям, правозащитные послания тоже обретают дополнительный вес, когда они черпаются из разных источников. Они получают объемность. Они, как бы сказать, вызывают доверие.

В этом смысле выступления в защиту российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного во Франции, по совокупности текстов следует признать образцовыми. За него вступался МИД России, строго указавший Парижу, что обвиняемый в неуплате налогов обладает дипломатическим иммунитетом. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко сурово заявляла, что с ареста Сулеймана Абусаидовича на Западе, быть может, началась “охота на политических деятелей РФ”. Пресс-секретарь президента Путина говорил, что “мы приложим все усилия” для освобождения и возвращения домой пленного олигарха. А теперь вот и тринадцать российских кавалеров ордена Почетного Легиона подписали письмо, адресованное Эмманюэлю Макрону и отправленное в посольство Франции в Москве, – с призывом к “человечности и гуманизму” в отношении Керимова.

Согласитесь, такое редко бывает, чтобы и Матвиенко с Песковым, и Прохорова с Лунгиным, и Греф с Прохоровым, и Церетели с Башметом солидарно воззвали к сильному мира сего с просьбой вмешаться и помочь человеку “воссоединиться с его семьей”. Практически не бывает вообще. Ясно, что речь идет о человеке достойном.

Тем не менее при чтении этого письма и ознакомлении с делом отпущенного под залог возникает двойственное чувство.

Что касается обвинений, то они довольно серьезны, хотя, разумеется, о виновности или невиновности сенатора можно будет говорить только после того, как прозвучит приговор суда. Даже гораздо позднее, когда этот вердикт будет подтвержден или не подтвержден в разных апелляционных инстанциях. Пока можно лишь предположить, что если Керимов, как утверждают прокуроры, занижал стоимость сделок с недвижимостью и оформлял свои виллы на подставных лиц, то таким образом он более всего протестовал против унизительных законных норм, принятых в России. Согласно которым в эпоху санкций и контрсанкций служивым нашим людям запрещено иметь собственность на Западе. А ежели он действительно завозил во Францию чемоданы с валютой, то и в этом можно усмотреть что-нибудь хорошее. Ввозил же, а не вывозил – и тратить их собирался там, способствуя процветанию французской экономики.

Что же касается самого обращения кавалеров, то есть опасение, что оно не произведет должного впечатления на адресата. Шансов на то, что президент Макрон всей мощью административного ресурса обрушится на прокурора Ниццы и местную судебную власть, ничтожно мало. Даже Путин, если помните, в свое время не мог дозвониться до генпрокурора Устинова, что уж говорить про французского национального лидера. Владимир Владимирович, кстати, мог бы и дозвониться, и принудить генпрокурора к милосердию, когда бы пожелал. Макрона за такие звонки попрут с должности сразу, а могут и посадить, и едва ли хоть кто-нибудь из парижских сенаторов, пресс-секретарей, книгоиздателей, банкиров, альтистов, режиссеров и скульпторов за него впишется.

Так что к Макрону взывать еще бесполезней, чем к Путину по поводу Гусинского, Ходорковского или, не знаю, узников Болотной. То есть Путин как раз иногда может кого-нибудь взять и помиловать, но это сродни чуду. А чудеса в России еще случаются, и если отвлечься от правозащиты, то буквально на каждом шагу. Недаром же кто-то из независимых наблюдателей назвал нашу Родину “страной чудес и беззаконий”. Во Франции дела обстоят ровно противоположным образом. Власть закона главою непокорной вознесена там выше Елисейского дворца, а с чудесами напряженка. Правда, российского олигарха Прохорова однажды посадили ненадолго в Куршевеле по смешной довольно статье и внезапно выпустили, но это было исключение, которое подтверждало правило. Да и адвокаты наших олигархов недаром свой хлеб едят.

Оттого на защитников Сулеймана Абусаидовича сегодня надежды куда больше, чем на Эмманюэля Макрона. Они и доводят и будут доводить до сведения судей, что у их клиента серьезные проблемы со здоровьем и что сажать его до начала процесса неправильно. Потому что человек он законопослушный, что бы это ни значило. Они и постараются убедить обвинителей в том, что Керимов будет честно сотрудничать со следствием. Они и сообщат, что подозреваемый был и остается щедрым благотворителем. Ну и не лишенная определенной значимости информация о том, что весьма именитые российские граждане, любимцы Франции, кавалеры Почетного Легиона тоже обеспокоены судьбой миллиардера, будет объявлена всем, кто пожелает ее услышать. В рамках работы с общественным мнением, которое в европейской стране играет серьезную роль.

Другой вопрос, как французы отреагируют на грозные окрики официальной Москвы. Могут и не до конца понять. Но все-таки в общем хоре полезны и они, как бы свидетельствуя о том, что буквально вся Россия переживает за олигарха. Одни напоминают про иммунитет, которого не было, другие страшатся “охоты” на русских, третьи просят и умоляют. Видать, неплохой он человек, Сулейман Керимов, если политики заодно с кавалерами за него хлопочут. За плохого хлопотали бы только чиновники, исключительно по долгу службы. За такого, что sans peur et sans reproche, – одни интеллигенты, по зову сердца. Значит, в суде будут искать золотую середину, руководствуясь законом, но и учитывая смягчающие обстоятельства и готовность славных людей взять оступившегося на поруки. Абы какого миллиардера кавалеры на поруки не берут, тем более в России, и этот фактор придает правозащитному посланию из Москвы особую убедительность.