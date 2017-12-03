Воскресенье, 3 декабря 2017

Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного Легиона подписались под письмом в посольство Франции в Москве в защиту члена Совета Федерации от Дагестана, миллиадера Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце по обвинению в неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы обращения просят французские власти отнестись к сенатору “с человечностью и гуманизмом, чтобы его жизнь не подвергалась опасности, чтобы ему было позволено вернуться к врачебной помощи, необходимой для поддержания его жизни”, а также воссоединиться с семьей в России. Подписанты письма хотят, чтобы Керимову “было оказано должное уважение как высшему государственному деятелю Российской Федерации и чтобы ему было позволено продолжить свою работу в Совете Федерации”.

“Заверяем, что Керимов будет всецело сотрудничать со следствием. Мы готовы предоставить любые другие гарантии, которые будут необходимы для того, чтобы обеспечить достойное и гуманное обращение с господином Керимовым”, – говорится в письме. Авторы обращения уверены, что сенатор “уважает закон” и примет все меры “для полного соблюдения французских законов”.

В письме упоминается, что Керимов много лет занимается благотворительностью. Подписанты также напоминают, что сенатор в 2008 году попал в автокатастрофу и с тех пор вынужден находиться под наблюдением врачей.

Обращение подписали миллиардер Михаил Прохоров, его сестра, главный редактор “Нового литературного обозрения” Ирина Прохорова, глава Сбербанка Герман Греф, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, бывший гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов, экс-президент Российской академии наук Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, альтист и дирижер Юрий Башмет, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев, полярный исследователь и депутат Госдумы от “Единой России” Артур Чилингаров.

Французские судебные власти обвиняют Керимова в неуплате налогов на 400 миллионов евро из-за занижения стоимости сделок с недвижимостью. Также обвинения по делу предъявлены французскому риэлтору, работавшему с Керимовым, и Седрику Фожеру, управляющему вилл, которые, по версии следствия, принадлежат сенатору. Фожеру был освобожден из-под стражи под залог в 140 тысяч евро.

Как сообщает сайт “20 minutes” со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, сенатору также инкриминируют легализацию незаконно ввезенных в страну денег на общую сумму от 500 до 750 миллионов евро. По версии следствия, Керимов ввозил эти средства во Францию в чемоданах, а также перечислял в безналичной форме. Затем, утверждают правоохранители, они легализовывались чере покупку недвижимости.

20 ноября в аэропорту Ниццы сразу по прибытии во Францию Керимов был задержан и доставлен в полицейский участок. 23 ноября суд в Ницце освободил миллиардера из-под стражи под залог в 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

28 ноября прокуратура Ниццы подала апелляционную жалобу на решение суда. Прокурор города Прэтр заявил, что принятые меры по ограничению свободы Керимова “не кажутся соразмерными”, учитывая личность и значительные доходы сенатора. Ведомство потребовало вновь поместить его под стражу или хотя бы строже контролировать передвижения Керимова. Жалоба прокуратуры до сих пор не рассмотрена.

15 февраля французская полиция провела обыск на вилле Hier в окрестностях Ниццы. Правоохранители пытались найти документы о реальном владельце Hier, площадь которой составляет 12 тысяч квадратных метров. Номинально вилла находится в собственности швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, однако предполагалось, что в действительности ее владельцем является именно Керимов. Высказывалось также подозрение, что Керимову принадлежат и несколько окрестных вилл, также оформленных на Штудхальтера. Как предполагалось, эти объекты были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

В 2016 году 51-летний Керимов в рейтинге Forbes и занял 45-е место. Его активы оценивались в 1,6 миллиарда долларов. По информации СМИ, семье Керимова принадлежит компания Polyus Gold и сеть кинотеатров “Синема-парк”. Также он контролирует финансово-промышленную группу “Нафта-Москва”. Кроме того, ранее бизнесмену принадлежали акции “Уралкалия”, ВТБ и группы ПИК, а в 2011-2016 годах он владел махачкалинским футбольным клубом “Анжи”. В 2008 году Керимов стал членом Совфеда. До этого он был депутатом Госдумы от ЛДПР.