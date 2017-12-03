Воскресенье, 3 декабря 2017

Министр обороны Сергей Шойгу просит Владимира Путина разрешить распределение примерно 1 триллиона рублей, которые предполагается выделить на постройку военных объектов в 2018-2027 годах, без проведения тендеров и конкурсов. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В письме Путину, направленном 20 ноября, Шойгу называет необходимым “поручить правительству подготовить распоряжение об определении организаций военно-строительного комплекса единственными исполнителями осуществляемых ведомством в 2018-2027 годах услуг”. Всего в список “единственных исполнителей” включено 12 проектных и строительных организаций.

По данным собеседника газеты, близкого к администрации президента, Путин, ознакомившись в тот же день, 20 ноября, с письмом, завизировал его. В эти же дни он открыл серию совещаний относительно согласования госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.

В действующей ГПВ на 2011-2020 годы такая статья расходов, как военное строительство, отсутствовала, поскольку эти работы выполняла особая структура – Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Это, отмечает “Коммерсант”, создавало для Минобороны проблемы, вынуждая изыскивать дополнительные средства. В новой ГПВ эти проблемы устраняются. Как заявила замминистра обороны по финансам Татьяна Шевцова, “ГПВ сбалансирована, спланирована: 19 триллионов рублей – это поставки вооружений и военной техники и 1 триллион рублей – на систему синхронизации (поставок военной техники и хранения объектов. – Ред.)”.

В Минобороны уверяют, что отказ от проведения тендеров и конкурсов позволит военному ведомству значительно сэкономить время.

29 декабря 2016-го Путин своим указом упразднил Спецстрой, передав функции агентства Министерству обороны. Реорганизация военно-строительного комплекса завершилась 28 сентября нынешнего года юридической ликвидацией Спецстроя. В конце осени было образовано восемь военно-строительных ФГУП.