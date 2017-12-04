Понедельник, 4 декабря 2017

Спецпрокурор по расследованию российского вмешательства в выборы в США Роберт Мюллер попросил федерального судью отказать Полу Манафорту, бывшему начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа, в освобождении под залог. Об этом сообщает CNN.

Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, договорился с судом об освобождении из-под домашнего ареста под залог более чем 11 миллионов долларов. Это решение должно быть утверждено судьей 11 декабря. Однако сотрудники Мюллера выяснили, что Манафорт нарушил запрет публично высказываться об обстоятельствах дела. Под чужим именем экс-советник Трампа написал статью о своей политической деятельности в интересах Украины. При этом соавтором Манафортв выступил его неназванный коллега, “имеющий связи с российскими спецслужбами”. Хотя статья не была опубликована, спецпрокурор счел это существенным нарушение соглашения.

30 октября Большое жюри присяжных предъявило Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в числе которых – заговор против Соединенных Штатов. Кроме того, Манафорту вменены один эпизод отмывания денег, один – работы в качестве иностранного агента без положенной регистрации и два – лжесвидетельства. Наконец, политтехнологу инкриминированы семь эпизодов нарушения банковской и финансовой отчетности. Такие же обвинения предъявлены и партнеру Манафорта – Рику Гейтсу.

В частности, по данным следствия, Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от партий и политических деятелей Украины и с 2006 по крайней мере до прошлого года отмывали эти деньги в американских и иностранных структурах, чтобы скрыть их происхождение, а таким образом – свои связи с Киевом.

Манафорт и Гейтс заявили, что вину не признают. Оба были отправлены под домашний арест.

Манафорт ушел с поста начальника штаба Трампа в августе 2016 года, после того как выяснилось, что он был одним из ключевых советников Виктора Януковича, беглого экс-президента Украины. Сообщалось, что в так называемой амбарной книге Партии регионов найдены записи о незарегистрированных выплатах Манафорту 12,7 миллиона долларов наличными за 2007-2012 годы. При этом сам политтехнолог уверял, что “никогда не получал ни единого нелегального платежа”.

СМИ сообщали, что Манафорт работал на российского олигарха Олега Дерипаску, продвигая интересы Кремля. Администрация Трампа, так же как и сам политтехнолог, настаивали, что он никогда не работал на Москву.