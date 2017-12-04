Понедельник, 4 декабря 2017

Министерство юстиции признало выполняющими функции “иностранного агента” первые девять средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

“В соответствии с законом “О средствах массовой информации” решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: “Голос Америки”, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал “Настоящее Время”, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии”, “Фактограф”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии”, – говорится в сообщении.

Представителям всех девяти СМИ, включенных в список “иностранных агентов”, будет закрыт доступ в Госдуму, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в нижней палате. Ожидается, что Совет Думы во вторник включит этот вопрос в повестку заседания на среду, и сразу после его принятия постановление вступит в силу. Эту меру поддерживают все четыре думские фракции.

15 ноября поправки в закон о СМИ, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к “иностранным агентам”, были приняты Госдумой как ответ Соединенным Штатам на меры в отношении Russia Today и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в этой стране. Документ был принят в срочном порядке – на другой день после внесения в нижнюю палату. 22 ноября закон одобрил Совет Федерации, а 25 ноября подписал Владимир Путин.

16 ноября Минюст уведомил “Голос Америки”, “Радио Свобода” и его проекты о возможном включении в список СМИ – “иностранных агентов”.

29 ноября представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что новый российский закон представляет собой очередную угрозу свободным медиа в России. “Свобода выражения мнений , включая свободу слова и СМИ, даже тех, которые могут быть неудобны правительству, – одно из основополагающих прав человека, которые Россия обязалась соблюдать”, – подчеркнула Нойерт.