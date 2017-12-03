Воскресенье, 3 декабря 2017

В прениях сторон по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки 2 миллиона долларов у главного исполнительного директора “Роснефти” Игоря Сечина, прокурор Борис Непорожный потребовал для подсудимого 10 лет строгого режима. Об этом сообщает “Медиазона”.

В качестве дополнительного наказания Непорожный запросил для подсудимого штраф 500 миллионов рублей. Кроме того, он потребовал лишить Улюкаева классного чина действительного государственного советника, орденов “За заслуги перед Отечеством” IV и III степеней и ордена Почета, а также запретить бывшему министру 10 лет после освобождения занимать должности в госструктурах.

Второй работающий в процессе прокурор, Павел Филипчук, поддержал требования Непорожнего.

Далее слово взяли адвокаты подсудимого.

Улюкаеву вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновник требовал от “Роснефти” деньги “за законную выдачу положительного заключения и оценки” относительно покупки этой компанией государственного пакета акций “Башнефти”. В противном случае, утверждает обвинение, он угрожал создать препятствия работе “Роснефти”.

Вечером 14 ноября 2016 года оперативники ФСБ задержали чиновника у штаб-квартиры госкомпании после встречи с Сечиным. На этой встрече глава “Роснефти” в присутствии вице-президента – начальника службы безопасности компании, генерала ФСБ Олега Феоктистова вручил Улюкаеву сумку, где, как выяснилось после задержания министра, были 2 миллиона долларов. По словам самого Улюкаева, он был уверен, что в сумке бутылки вина. Сечин лично вел скрытую аудиозапись беседы.

Улюкаев помещен под домашний арест. Слушания по существу его дела продолжаются с 16 августа. Процесс ведет судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова. На первом же заседании подсудимый обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. О провокации, устроенной Сечиным, Улюкаев заявил и в ходе судебного следствия, на допросе 27 ноября.

Сечину четырежды направлялись повестки в суд на допрос по делу Улюкаева, однако все четыре повестки он проигнорировал, всякий раз ссылаясь на занятость в “Роснефти”. Пятый раз вызывать главу “Роснефти” судья Семенова на слушаниях 28 ноября отказалась. В то же время она отказала и прокурорам, добивавшимся, чтобы в суде огласили показания Сечина, данные на следствии. Таким образом, оперировать показаниями главы “Роснефти” – ключевого свидетеля обвинения – прокуроры в прениях не смогли. Основным свидетелем стал Феоктистов, допрошенный в закрытом режиме 20 сентября.

Ранее в понедельник Би-Би-Си со ссылкой на стенограмму этого допроса изложила показания Феоктистова. Силовик рассказал, что именно он изыскал 2 миллиона долларов для передачи Улюкаеву. По словам генерала, коллеги из ФСБ сообщили ему о необходимости провести “оперативный эксперимент” и поручили найти для него наличные деньги. Эти деньги, по словам Феоктистова, он “попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора”. “Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги”, – заверил генерал. Имя “хорошего знакомого” в публикации не фигурировало.

Инвестор, продолжил Феоктистов, принес ему 2 миллиона к штаб-квартире “Роснефти”. “Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику”, – рассказал силовик.

Утром 14 ноября 2016-го оперативники ФСБ вновь привезли деньги в “Роснефть”. Один из визитеров, рассказал Феоктистов, проинструктировал Сечина, как вести себя во время встречи с министром. Оперативник посоветовал главе “Роснефти”, “чтобы линия (его) поведения была абсолютно нормальной” и “чтобы не было никаких провокаций”. О том, что именно говорить Улюкаеву, визитеры Сечину рекомендаций не давали, заключил Феоктистов.

Как отмечалось в публикации, сам Сечин в своих показаниях на следствии тоже сообщал, что поиском денег для “оперативного эксперимента” занимался Феоктистов.

Согласно материалам дела, также говорится в публикации, именно Феоктистов составил донос на Улюкаева – Сечин лишь подписал эту бумагу.