Воскресенье, 3 декабря 2017

Президент Татарии Рустам Минниханов отправил в отставку вице-премьера – главу Минобрнауки региона Энгеля Фаттахова. Об этом сообщается на сайте президента. Как утверждается, Фаттахов переходит на новую работу.

Исполняющим обязанности уволенного чиновника назначен председатель комитета Госсовета Татарии по экономике, инвестициям и предпринимательству единорос Рафис Бурганов.

Фаттахов вопреки позиции Москвы пытался сохранить обязательное преподавание татарского языка в школах региона. 3 ноября он подписал методические рекомендации, в которых предмет, ранее называвшийся “Родной язык и родная литература”, был разбит на два отдельных: собственно “Родной язык и родная литература” и “Татарский язык (государственный язык Республики Татарстан)”. В пояснительной записке к рекомендациям говорилось, что как государственный язык татарский обязателен к изучению с 1-го по 9-й классы, а как родной – факультативен.

Позиция Фаттахова поддерживалась и президентом Миннихановым.

Между тем прокуратура Татарии 5 ноября охарактеризовала этот документ как “не соответствующий федеральному законодательству”.

На слушаниях в Госсовете, прошедших 8 ноября, Фаттахов фактически повторил положения своих методических рекомендаций, заверив, что глава российского Минобрнауки Ольга Васильева готова поддержать предложенное решение.

Однако 15-го числа СМИ передали, что Кремль по-прежнему настаивает на отмене обязательного изучения национальных языков регионов в школах.

29 ноября прокурор Татарии Ильдус Нафиков, выступая в Госсовете, подтвердил позицию своего ведомства о незаконности обязательного преподавания татарского языка. После этого проголосовали за обучение татарскому лишь на добровольной основе.

В среде национальных активистов это решение вызвало возмущение. В частности, писательница Фаузия Байрамова, ранее дважды осужденная к условным срокам по обвинениям в экстремизме, заявила: “Продавшим свою нацию место на свалке истории!!! Позор!!!”

В нынешнем году в ряде регионов Идель-Урала началось наступление на обязательное преподавание национальных языков в школах. В июле Владимир Путин заявил о недопустимости принуждать людей к изучению языков, не являющихся для них родными. Также он поручил Генпрокуратуре проверить, добровольно ли обучение национальным языкам в школах регионов.

Как в Татарии, так и в Башкирии и Чувашии национальные активисты пытались противодействовать политике Москвы, однако их усилия успехом не увенчались.