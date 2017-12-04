Понедельник, 4 декабря 2017

Эксперты предсказывают, что через 2-3 года стоимость вторичного жилья вернется на докризисный уровень, поэтому на рынке будет наблюдаться настоящий ажиотаж, когда у покупателей станут востребованы все предложения, в том числе в Красноярске (здесь информация подробнее). С чем же это связано? Как раз через три года чиновники отменят долевое строительство, с помощью которого застройщики за счет будущих жильцов осуществляли свою деятельность, а взамен появится другая система — проектное банковское финансирование. Теперь подрядчики будут брать деньги у финансовых организаций, а покупатели купят желанные квадратные метры в уже готовом доме. По сути, после внедрения новой схемы работы с застройщиками новостройки и “вторички” сравняются по цене, потому что раньше люди платили меньше, так как приобретали квадратные метры еще на этапе котлована.

Специалисты рынка недвижимости уверены, что после отмены долевого строительства цены на квартиры в новых домах вырастут на 30%, но это зависит от банковской ставки, которая сейчас находится на уровне 15%. И если дешевого жилья при покупке на стадии котлована больше не будет, то вновь появится интерес ко вторичным объектам недвижимости. Перераспределение покупательского спроса станет настоящим спасением для сегмента, потому что до выхода на докризисный уровень “вторичке”, по мнению аналитиков, не хватает 25% сделок в месяц.

Возникает логичный вопрос: а что же произойдет с новостройками? Если в течение нескольких лет покупатели уйдут на вторичный рынок, чтобы исключительно там приобретать жилье, то спрос на “новые” квадратные метры достигнет минимальных значений, но причина будет не в плохих экономических условиях, а в искусственно созданной ситуации. В условиях нормальной рыночной экономики застройщикам придется придумывать, как снизить цену на жилье. Это можно сделать несколькими способами: к примеру, заказывать у инженерных организаций дешевые проекты, для реализации которых подойдут простые материалы и технологии, но это может сказаться на качестве будущего дома. Немногие застройщики рискнут и пойдут на такой шаг, чтобы сохранить репутацию, придется продолжать строить качественно, но предлагать квартиры без отделки, что поможет хоть чуть-чуть снизить стоимость и создать привлекательное предложение для покупателей. Несмотря на все предположения, спрос на “первичку” все равно уменьшится, так как некоторые люди в нестабильной ситуации просто отложат покупку на пару лет.