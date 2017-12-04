Понедельник, 4 декабря 2017

Надгробные памятники, изготовленные из гранита, могут стать лучшим решением, так как данный материал считается одним из самых плотных, твёрдых и прочных среди других пород камня. Тем, кто только собирается заказать надгробие своему близкому человеку, следует помнить о том, что данное изделие не допускает экспериментов и вольностей, а потому изготавливается строго в соответствии с правилами, установленными много лет назад.

Памятник – это то, что должно выражать грусть и нежность, самые светлые воспоминания и даже гордость, а потому его изготовление является процессом, подразумевающим индивидуальный подход. Гранит является горной породой, используемой в строительных и декоративных работах, применение его для изготовления обелисков обусловлено тем, что он хорошо подвергается шлифованию и полировке. Сочетание структурных компонентов данного материала позволяет получить различные цвета и декор.

Привлекателен гранитный камень и тем, что никакие погодные условия и ход времени не способны на него воздействовать. Эстетические преимущества выделяют его среди остальных материалов, так как изделия, изготовленные из гранита, выглядят привлекательно и не вычурно. Самым распространенным цветом гранита, из которого изготавливается памятник на могилу, является серый, но при необходимости мастера могут использовать зеленый, черный, тёмно-красный, голубовато-серый – выбор материала будет зависеть от того, какие минералы входят в его состав.

Для того чтобы гранитное изделие полностью разрушилось, нужно, чтобы прошло около 1000 лет, а если обеспечить ему правильный уход, то первые повреждения на поверхности появятся спустя только полвека. Ухаживать за памятником на могиле совсем несложно, достаточно просто не использовать для этой цели тех химических средств, которые для камня применять нельзя. Идеальным вариантом является мягкая тряпка или губка, смоченная в теплой мыльной воде.

Изготовление гранитного памятника может стоить по-разному, так как расценки зависят в первую очередь от размера каменной заготовки. Необходимость распиловки также влечет за собой определенные затраты, равно как и происхождение использованного материала. Даже если по толщине памятники одинаковы, то цены на них могут быть различными. Стоимость готового изделия также может увеличиться за счет уровня сложности выполняемых работ, выбранного оттенка и однородности структуры используемого материала.