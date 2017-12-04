Понедельник, 4 декабря 2017

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко потребовал от регионов исключить поводы для уличных протестов и обращений в суды по итогам президентских выборов, назначенных на 18 марта будущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких участников закрытого семинара, проведенного АП для курирующих внутреннюю политику вице-губернаторов и заместителей полпредов Владимира Путина в федеральных округах.

Семинар прошел с 29 ноября по 2 декабря в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье. Один день – 1 декабря – в мероприятии участвовали также председатели региональных избиркомов.

Помимо Кириенко перед собравшимися выступили председатель ЦИК Элла Памфилова и ряд других чиновников комиссии. В числе присутствовавших на семинаре были начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин и его заместитель Александр Харичев.

Главной целью мероприятия собеседники РБК назвали дать установку на проведение “абсолютно легитимных” выборов. В один из дней собравшихся ознакомили с результатами некоего соцопроса, согласно которому Путин значительно опережает других кандидатов в президенты и “они его не догонят”, а “соответственно, самое главное – прозрачность и законность кампании”.

“Всех предупредили, что они не должны агитировать за кого-то из кандидатов”, – заметил один из участников семинара. Кириенко заверил собравшихся, что “все нарушения будут жестко пресекаться”. Кампания, заметил он, должна быть проведена так, “чтобы на следующий день комар носа не подточил, никаких протестов из-за каруселей и других нарушений”.

Среди прочего кремлевские чиновники обсуждали вопрос явки. “Из их слов следовало, что для Кремля важно, чтобы явка была реальной, – заметил один из участников семинара. – Нам было сказано, что не должно быть административного привода избирателей на участки”. “Также, – добавил он, – никакие внутренние документы, касающиеся выборов, не должны утекать в соцсети и интернет”.

Как отмечается, сам Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок. Тем не менее, ранее сообщал РБК, решение выдвигаться на выборы глава государства уже принял.

В начале 2017-го в закон о выборах президента были специально внесены поправки, позволившие перенести голосование будущего года на годовщину аннексии Крыма. Основного оппозиционного кандидата – лидера Партии прогресса Алексея Навального – на выборы не допускают, ссылаясь на наличие у него условных судимостей.