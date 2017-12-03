Воскресенье, 3 декабря 2017

Проголосовать на предстоящих 18 марта будущего года президентских выборах намерены 58 процентов граждан России. Как передает РБК, таковы результаты опроса, проведенного Левада-центром 24-28 ноября среди 1600 человек в 48 регионах страны.

При этом определенно о планах принять участие в выборах заявили лишь 24 процента респондентов. Остальные 34 процента сообщили, что, скорее всего, проголосуют.

10 процентов опрошенных рассказали, что точно голосовать не пойдут. Столько же сомневаются в том, что придут на участки.

Еще 20 процентов респондентов пока не определились с решением, а 2 процента затруднились ответить на вопрос.

Социолог Левада-центра Денис Волков заметил, что явка на предстоящих президентских выборах будет ниже, чем на предыдущих, которые состоялись в марте 2012 года. Тогда Левада-центр прогнозировал явку 69 процентов; при этом, согласно официальным данным ЦИК, она составила 65,34 процента. “Если проводить аналогию с прошлыми подсчетами, то явка должна составить 53–55 процентов”, – заключил социолог.

По данным РБК, в декабре прошлого года первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на совещании с вице-губернаторами, курирующими внутреннюю политику, заявил, что явка на выборах должна составить 70 процентов, причем 70 процентов голосов должны быть отданы за “основного кандидата”. Волков эту информацию прокомментировал так: “20 процентов (респондентов. – Ред.) колеблются, поэтому, наверное, получить 70 процентов будет проблематично”.

В своем исследовании Левада-центр также предложил респондентам мотивировать свой ответ на вопрос об участии в выборах, приведя один или несколько аргументов. 45 процентов граждан, собирающихся голосовать, заявили, что считают участие в выборах гражданским долгом. По 24 процента заметили, что хотят поддержать своего кандидата либо опасаются, что их бюллетень используют другие. 13 процентов сказали, что хотят повлиять на исход выборов, а 10 процентов – что их голос поможет изменить ситуацию в стране к лучшему.

33 процента граждан, отказывающихся голосовать, объяснили, что их участие в выборах ничего не изменит. 24 процента заявили об отсутствии интереса к политике. 22 процента сообщили, что не верят в честность предстоящих выборов. 17 процентов отметили отсутствие достойных кандидатов. Наконец, 10 процентов признались, что “просто не хочется”.

В рамках исследования социологи также просили респондентов назвать фамилии политиков, за которых они готовы проголосовать. 67 процентов граждан, намеренных участвовать в выборах, то есть 53 процента всех опрошенных, заявили, что поддерживают Владимира Путина. За лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова высказались по 4 процента опрошенных, за лидера Партии прогресса Алексея Навального – 2 процента. Электоральные рейтинги основателя “Яблока” Григория Явлинского и телеведущей Ксении Собчак составили 1 процента, так же как и рейтинги лидера “Справедливой России” Сергея Миронова и министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее в понедельник стало известно, что администрация президента требует от регионов провести “абсолютно легитимные” выборы, чтобы исключить поводы для уличных протестов и обращений в суды по итогам голосований. В то же время Кремль беспокоит вопрос явки избирателей.