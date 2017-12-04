Понедельник, 4 декабря 2017

2 миллиона долларов, переданных в ноябре прошлого года в штаб-квартире “Роснефти” тогдашнему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, нашел вице-президент – начальник службы безопасности компании, генерал ФСБ Олег Феоктистов. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции стенограмму закрытого допроса силовика на суде над бывшим министром 20 сентября.

По словам Феоктистова, коллеги из ФСБ сообщили ему о необходимости провести “оперативный эксперимент” и поручили найти для него наличные деньги. 2 миллиона долларов, рассказал генерал в суде, он “попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора”. “Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги”, – заверил Феоктистов. Имя “хорошего знакомого” в публикации не фигурирует.

Инвестор, продолжил генерал, принес ему 2 миллиона к штаб-квартире “Роснефти”. “Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику”, – рассказал силовик.

Утром 14 ноября 2016-го, в день визита Улюкаева к главному исполнительному директору “Роснефти” Игорю Сечину, оперативники ФСБ вновь привезли деньги в штаб-квартиру компании. Один из визитеров, рассказал Феоктистов, проинструктировал Сечина, как вести себя во время встречи с министром. Оперативник посоветовал главе “Роснефти”, “чтобы линия (его) поведения была абсолютно нормальной” и “чтобы не было никаких провокаций”. О том, что именно говорить Улюкаеву, визитеры Сечину рекомендаций не давали, заключил Феоктистов.

Сам Сечин в своих показаниях на следствии тоже сообщал, что поиском денег для “оперативного эксперимента” занимался именно Феоктистов, отмечает Би-Би-Си, ссылаясь на имеющиеся у редакции копии протоколов.

Согласно материалам дела, также говорится в публикации, именно Феоктистов составил донос на Улюкаева – Сечин лишь подписал эту бумагу.

28 ноября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова после четырех неявок Сечина на допрос не стала в очередной раз вызывать его, хотя этого добивалась защита Улюкаева, и в то же время отказала обвинению в оглашении показаний главы “Роснефти”, данных на следствии. Таким образом, прокуроры в прениях, которые пройдут в понедельник, не смогут ссылаться на показания Сечина, являвшегося ключевым свидетелем обвинения.

В такой ситуации основным свидетелем обвинения стал Феоктистов.

В начале октября The Bell уже сообщал о допросе Феоктистова в суде. Однако в той публикации не содержалось тех деталей, которые теперь привела Би-Би-Си.

Улюкаеву вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновник требовал от “Роснефти” деньги “за законную выдачу положительного заключения и оценки” относительно покупки этой компанией государственного пакета акций “Башнефти”. В противном случае, утверждает обвинение, он угрожал создать препятствия работе “Роснефти”.

Вечером 14 ноября 2016 года оперативники ФСБ задержали чиновника у офиса госкомпании после встречи с Сечиным. На этой встрече глава “Роснефти” в присутствии Феоктистова вручил Улюкаеву сумку, где, как выяснилось после задержания министра, были 2 миллиона долларов. По словам самого Улюкаева, он был уверен, что в сумке бутылки вина. При этом Сечин лично вел скрытую аудиозапись беседы.

Улюкаев помещен под домашний арест. Слушания по существу его дела продолжаются с 16 августа. На первом же заседании подсудимый обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. О провокации, устроенной Сечиным, Улюкаев заявил и в ходе судебного следствия, на допросе 27 ноября.