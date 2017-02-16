Воскресенье, 3 декабря 2017

Статья

Теперь об этом нужно рассказать

“Вы такой большой, такой сильный, – спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. – Я знаю – когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: “Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос”?” “Наверно, будь я посильней, сказал бы”, – вымолвил Коми.

Владимир Абаринов

09.06.2017

Статья

Увольнительная для генерала

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут – но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном – с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: “в связи с утратой доверия”.

Владимир Абаринов

16.02.2017

Статья

Наказание без отступления

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате – 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

Владимир Абаринов

31.07.2017

Статья

Президент увяз

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. “Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, – будто бы сказал Трамп. – Он хороший парень”. “Согласен, парень хороший”, – молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.

Владимир Абаринов

18.05.2017

О том, что генерал Майкл Флинн готов пойти на сделку с правосудием, в Белом Доме догадывались, но не знали ни параметров сделки, ни даты, когда она будет заключена. Поэтому новость, появившаяся 1 декабря, стала полнейшей неожиданностью для администрации. Пресс-служба Белого Дома отменила запланированное присутствие прессы по случаю визита премьер-министра Ливии и не проводила ежедневный брифинг, хотя самое время было трубить в фанфары – ночью Сенат проголосовал за налоговую реформу.

Генерал в сопровождении адвокатов появился в суде и на все вопросы судьи отвечал односложно – “да” или “нет”. Признает ли он себя виновным? Да. Принуждал ли его кто-либо к заключению сделки? Нет. Обещали ли ему смягчить наказание в обмен на сотрудничество? Нет. В заявлении о признании вины Флинн написал, что делает это ради блага семьи и страны.

Бывшему советнику президента по национальной безопасности предъявлено обвинение, состоящее из одного пункта: дача ложных показаний ФБР. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов. По условиям соглашения со спецпрокурором генерал отказывается от своего права на обжалование приговора. Если он уклонится от своего обязательства “всецело сотрудничать” со следствием, соглашение будет расторгнуто и Флинну будут предъявлены дополнительные обвинения, связанные с его лоббистской деятельностью в пользу Турции. Роберт Мюллер держит их про запас именно на этот случай.

Уголовное дело против сотрудника администрации такого ранга, пусть и бывшего, – событие экстраординарное. Это центральная фигура Рашагейта. Его согласие давать показания может стать началом схода снежной лавины. Недаром президент Трамп просил тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми прикрыть дело, а когда тот не послушался, уволил его.

Учитывая давние связи Майкла Флинна с Россией, кандидат Трамп назначил его ответственным за отношения с Москвой. Поэтому когда 28 декабря прошлого года российский посол Сергей Кисляк узнал о том, что президент Обама подписал указ о новых санкциях против России и выдворении 35 российских дипломатов в наказание за вмешательство в американские выборы, он позвонил именно Флинну.

Команда Трампа пребывала в тот момент на рождественских каникулах: Трамп – в своем флоридском гольф-клубе Мар-а-Лаго, его зять и советник Джаред Кушнер – на Гавайях, Флинн – в Доминиканской Республике. 29 декабря, когда о санкциях было объявлено, генерал и посол созванивались несколько раз, в промежутках консультируясь каждый со своим начальством. В этот день на пять часов пополудни было назначено телефонное совещание избранного президента с сотрудниками, отвечающими за национальную безопасность, в том числе с Флинном, но состоялось ли оно, а если да, то обсуждался на нем вопрос санкций, неизвестно.

Флинн просил Москву воздержаться от жесткого ответа. Но 30 декабря министр иностранных дел РФ пообещал ответить взаимностью и сообщил, что МИД уже составил и передал на усмотрение президента список 31 кандидата на выдворение. Угроза, однако, продержалась менее двух часов: президент Путин заявил, что не будет “опускаться до уровня “кухонной”, безответственной дипломатии” и не станет высылать американских дипломатов, более того – приглашает их детей на елку в Кремль, а что касается двусторонних отношений, то он их будет выстраивать “исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д. Трампа”.

Дональд Трамп похвалил в Твиттере Путина за это мудрое решение: “Я всегда знал, что он очень умный!”

Еще до инаугурации информация о телефонных разговорах генерала с послом попала в прессу. Сначала пресс-секретарь избранного президента, а затем избранный вице-президент, ссылаясь на заверения Флинна, публично заявили, что о санкциях речь в этих беседах не шла, а дата совпала чисто случайно. Флинн допустил необъяснимую беспечность, а может, самонадеянность: как бывший начальник разведупра Пентагона он должен был знать, что телефоны российского посла находятся на прослушке ФБР. Всего вероятнее, он решил, что ФБР не осмелится противоречить. Но ФБР осмелилось. На третий после инаугурации день, 23 января, к нему пришел агент ФБР и задал вопросы о разговорах с Кисляком. Флинн повторил уже озвученную другими ложь.

Это преступление ему теперь и вменяется. В заявлении о признании вины, подписанном Флинном, излагается как эта ложь, так и действительные события.

После замешательства, продолжавшегося несколько часов, юрисконсульт Дональда Трампа Тай Кобб опубликовал заявление, в котором сказано, что признание Флинна касается только его самого, что он проработал в администрации Трампа всего 25 дней и вообще он бывшее должностное лицо администрации Обамы.

Кобб поторопился или невнимательно прочел судебные бумаги. Флинн говорит, что звонил послу по указанию “высокопоставленного должностного лица” переходной команды Трампа. Кто это лицо?

The New York Times, раздобывшая электронную переписку некоторых членов команды за интересующие нас даты, предполагает, что этим лицом была Кэтлин Троя Макфарланд – ветеран американской политики безопасности, работавшая в республиканских администрациях Никсона, Форда и Рейгана, а затем после 30-летнего перерыва вдруг вернувшаяся на авансцену при Трампе. Макфарланд называли “мозгом Флинна”. Став советником по нацбезопасности, генерал назначил ее своим первым замом. Когда уже в феврале, на 25-й день после своего назначения, он вынужден был покинуть пост, его преемнику генералу Макмастеру стоило немалых трудов задвинуть ее на вторые роли, а затем избавиться вовсе – сейчас она ожидает утверждения в должности посла США в Сингапуре.

Нет сомнения, что Дональд Трамп знает ее как эксперта своего любимого телеканала Fox News. В сентябре 2013 года она, например, утверждала, что Владимир Путин достоин Нобелевской премии мира за его действия в Сирии. В марте 2014, после захвата Крыма, она писала в Твиттере:

Путин захватывает страны. Обама грозится, может быть, исключить Россию из “восьмерки”. Путин теперь прямо локти кусает! Историю пишут победители, а не нытики.

В опубликованных NYT электронных посланиях, направленных другим советникам избранного президента, Макфарланд пишет, что Обама своими санкциями “загоняет Трампа в угол” и что это лишает США свободы маневра в отношениях с такими странами, как Иран и Сирия, поскольку “Россия есть ключ к этой запертой двери”.

В довершение картины добавим, что Макфарланд находилась рядом с президентом в Мар-а-Лаго.

Вряд ли Владимир Путин – вопреки мнению своего министра – уважил бы личную просьбу Флинна, с которым он был едва знаком. Чтобы ею занималось первое лицо, просьба должна была исходить от лица того же уровня.

2 декабря, спустя более суток после появления Флинна в суде, президент Трамп сердито написал в Твиттере:

Я уволил генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР. Он признался в этой лжи. Это позор, потому что его действия в переходный период были законными. Скрывать было нечего!

Пишут, что этот твит согласован с личным адвокатом Трампа. Если это так, то адвокат оказал своему клиенту медвежью услугу. В своих комментариях по поводу отставки Флинна Трамп ни разу не упомянул ФБР. О допросе вообще стало известно три дня спустя, 16 февраля, из публикации The Washington Post. Президент же называл Флинна “прекрасным человеком”, который немного ошибся: не стоило врать вице-президенту, потому что он, Флинн, “не сделал ничего дурного”.

Имеет ли право избранный президент за три недели до вступления в должность вступать в переговоры с иностранной державой? С точки зрения закона, до инаугурации он остается частным лицом. Если Дональд Трамп считал себя в своем праве, почему он скрывает свою роль? А если вопрос о новых санкциях и переговорах Флинна обсуждался в ближайшем окружении избранного президента (но удивительным образом не с ним самим), не означает ли это, что лгал не один Флинн, а все участники дискуссии, что вице-президента подставили, использовали втемную, а когда обман выяснился, сделали из генерала козла отпущения?

Обо всем этом генерал Флинн рассказывает сейчас спецпрокурору Мюллеру. У действующих советников Трампа повестки на допрос уже на руках.