Пятница, 1 декабря 2017

Сенат США после долгих дебатов одобрил свой вариант налоговой реформы, которая может стать самой масштабной в стране с 80-х годов прошлого века, сообщает Reuters. За законопроект проголосовал 51 сенатор, против – 49

Все без исключения представители Демократической партии голосовали против реформы. Не поддержал документ также один член Сената от республиканцев.

В конце ноября Палата представителей Конгресса одобрила свой вариант налоговой реформы. Теперь оба принятых документа должны пройти процедуру согласования, прежде чем единый законопроект будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Хотя версии палат Конгресса имеют существенные различия, обе программы предусматривают, в первую очередь, сокращение налогов для крупного бизнеса и состоятельных граждан. Так, в законопроекте Сената, налог на прибыль американских корпораций должен быть снижен с 35 до 20 процентов. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три – 12, 25 и 35 процентов.

Как отмечает агентство, принятие налоговой реформы Конгрессом стало первой “крупной победой” Трампа. Сокращение налогов было центральным элементом его предвыборной программы. Белый Дом и лидеры республиканцев считают, что реформа будет способствовать росту инвестиций. По их мнению, средства, которые корпорации и состоятельные граждане сэкономят на налогах, будут направлены на создание нового бизнеса и строительство новых предприятий, что увеличит число рабочих мест для американцев.

Другое предвыборное обещание, отмену введенной предыдущим президентом Бараком Обамой страховой системы Obamacare, Трампу реализовать не удается. 20 января, сразу после инаугурации, президент подписал среди прочих указ, предписывающий учреждениям “снизить регулирование” в ожидании отмены введенной шесть лет назад системы здравоохранения.

В марте голосование в Конгрессе США по предложенному президентом законопроекту о реформе здравоохранения в последний момент было отменено. Трамп отозвал документ после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев. Одним конгрессменам не понравилось, что президентский законопроект слишком сильно урезал медицинское страхование. Другие сочли подготовленные изменения недостаточно глубокими. После шестичасового обсуждения в заседании был объявлен перерыв. Затем спикер палаты представителей Пол Райан сообщил, что он и Трамп договорились отменить голосование.

Сам Трамп заявил, что Obamacare необходимо пока позволить “идти своим путем”. “Самое лучше, что мы можем сделать, с политической точки зрения, это позволить Obamacare показать свою несостоятельность”, – сказал президент. Он отметил, что Obamacare “уже прямо сейчас изживает себя”. “Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон”, – сказал Трамп. Как отметил президент, теперь республиканцы сосредоточатся на налоговой реформе.