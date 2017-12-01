Пятница, 1 декабря 2017

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения “отдельных подразделений вооруженных сил” непризнанной республики в состав российской армии. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

17 марта Путин одобрил проект этого соглашения и поручил Минобороны провести с Цхинвали переговоры и по их итогам подписать документ. В соответствии с соглашением, для службы в российской армии “гражданин Южной Осетии” должен уволиться из армии своего региона и заключить контракт с Минобороны России. При этом он сохраняет звание, которое имел в югоосетинских вооруженных формированиях. С ростом численности югоосетинских контрактников в России Цхинвали обязуется соответственно сокращать личный состав собственной армии.

31 марта документ был подписан. Министр обороны Сергей Шойгу заявил тогда, что , соглашение “повлияет на дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году”.

В марте 2015 года Путин и занимавший тогда должность “президента Южной Осетии” Леонид Тибилов подписали договор о “союзничестве и интеграции”. Документ, как сообщали в Кремле, предусматривал “формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности, свободное пересечение российско-югоосетинской границы, интеграцию таможенных органов, сотрудничество по линии органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства и социальную составляющую, в том числе вопросы пенсий” при “сохранении государственного суверенитета Южной Осетии”.

В апреле 2016 года Тибилов заявил о намерении образовать с Россией союзное государство. Такое решение, пояснил он, “освобождает Россию от политических рисков, которые могли возникнуть при прямом вхождении”.

В апреле этого года новоизбранный “президент Южной Осетии” Анатолий Бибилов назвал “стопроцентной” вероятность вхождения отделившегося грузинского региона в состав России. “Все думают, что “республика Южная Осетия” – независимое государство, но, если глубже копнуть, мы видим это разделение этноса”, – сказал Бибилов. По его словам, объединение осетинского народа может состояться “только в составе России, с воссоединением Северной и Южной Осетии”.