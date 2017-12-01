Пятница, 1 декабря 2017

Участники Форума свободной России начали общегражданский проект “Составляем список Путина”. Об этом сообщается на сайте Форума.

“В этот список включаются лица, относящиеся к политической, военной, судебной, экономической, информационной, деловой верхушке нынешнего российского режима, несущие наиболее тяжкую ответственность за нарушения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса, международного права”, – говорится в сообщении.

К таким лицам инициаторы проекта относят планировавших, разрабатывавших, финансировавших, совершавших “агрессивные, криминальные, коррумпированные действия”, “приведшие к убийству десятков тысяч граждан России и других стран, уничтожению конституционного правового порядка в стране, подавлению гражданских свобод и политических прав российских граждан, созданию жестко авторитарного/полутоталитарного режима в России, неслыханному расцвету коррупции в стране, ее изоляции от внешнего мира”.

Список разбит на семь категорий. Первая, “политики”, включает в себя “высокопоставленных политических деятелей, руководителей государственных и полугосударственных организаций, бизнесменов, несущих ответственность за агрессивные, преступные, коррумпированные операции”. В эту часть списка внесены сам Владимир Путин, Дмитрий Медведев, руководители силовых ведомств, Госдумы и Совфеда, бывшие и действующие министры.

Вторая категория, “партнеры” – “ближний круг друзей Путина, с которыми он занимался и занимается бизнесом с начала 1990-х годов”, в том числе Юрий Ковальчук, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и другие.

К категории “золотые дети” относятся “дети и другие родственники членов ближнего круга Путина, получившие от них активы, а также ставшие в ряде случаев топ-менеджерами государственных и частных компаний”. Еще одна категория – “личные друзья Путина, выполняющие роль фронтменов, сохраняющие его личные активы”.

Следующие две категории – “крупные бизнесмены, выигрывающие от совместного ведения бизнеса с Кремлем” и “коррумпированные менеджеры государственных и полугосударственных компаний, обязанные своим положением близким отношениям с Путиным и использующие свои позиции для крупных хищений государственных средств”.

Наконец, седьмая категория, “соловьи”, включает “руководителей и активных деятелей дез/информационных войск”. В нее вошли главы прокремлевских СМИ, а также Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Дмитрий Песков.

Ряд деятелей, например Игоря Сечина и братьев Ротенбергов, составители “списка Путина” отнесли сразу к нескольким категориям.

“Приглашаем всех сторонников свободной России принять участие в уточнении критериев “списка Путина” и в пополнении его конкретными именами”, – говорится в сообщении.

Многие фигуранты “списка Путина” уже находятся по санкциями Евросоюза, США, Украины и других стран.