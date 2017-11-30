Быков, Евтушенко и Ахматова
Евтушенко не был коллаборационистом. Он как раз, наоборот, довольно часто имел с этой властью неприятности. Может быть, он и не хотел этого, но голос, язык, муза уводили его от благополучных тем. И проблем у него была масса. Вспомните стихотворение “Памяти Есенина”:
Когда румяный комсомольский вождь
На нас, поэтов, кулаком грохочет
и хочет наши души мять, как воск,
и вылепить свое подобье хочет…
Павлов (первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1959-1968 гг. – Ред.) не простил ему этой формулы… Евтушенко с ним рассорился кардинально.
Дмитрий Быков, поэт
Я спросила, читала ли она в “Литературной газете” статью Сарнова о Евтушенко и Вознесенском. Она статьи не читала, а о Евтушенко и Вознесенском отозвалась неблагосклонно и как о личностях, и как о поэтах.
Я спорить не собиралась: ни Вознесенского, ни Евтушенко вообще никогда и в глаза не видывала. Стихи Вознесенского не воспринимаю, а в Евтушенко – “в этом теплится что-то”. Писать стихи он не умеет, но что-то живое есть… Впрочем, я не вчитывалась.
- Начальство их недолюбливает, – сказала я.
- Вздор! Их посылают на Кубу! И каждый день делают им рекламу в газетах. Так ли у нас поступают с поэтами, когда начальство не жалует их в самом деле!
Лидия Чуковская. “Записки об Анне Ахматовой”