Четверг, 30 ноября 2017

Госдума на следующей неделе рассмотрит проект постановления о запрете посещения нижней палаты парламента журналистами всех американских СМИ. Об этом заявила председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, передает Интерфакс.

На такой шаг предложено пойти в качестве ответной меры на лишение российского пропагандистского телеканала Russia Today America аккредитации в Конгрессе США.

“В понедельник состоится внеочередное заседание комитета, на котором будем рассматривать проект постановления, дальше этот проект постановления будет внесен на Совете Думы во вторник, в среду – на заседании Госдумы, – сказала Савастьянова. – Это запрет на посещение Госдумы журналистам, представляющим все американские СМИ”.

По словам Савастьяновой, в случае одобрения инициативы Госдума предложит ввести аналогичные ограничения для журналистов из США региональным парламентам. “Мы также своим решением хотим обратиться к нашим законодательным органам субъектов РФ с тем, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение”, – отметила она.

В четверг пресс-комитет при Конгрессе США лишил RT America аккредитации из-за статуса иностранного агента. По правилам комитета, аккредитация не выдается СМИ, работающим на государственные, региональные или муниципальные власти.