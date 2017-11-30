Четверг, 30 ноября 2017

Один из убитых 22 ноября в ходе спецоперации в Тбилиси боевиков опознан как предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбула в 2016 году Ахмед Чатаев. Об этом сообщают в Службе госбезопасности Грузии.

Во время штурма Чатаев подорвал себя гранатой. “В результате проведения следственных и судебных мероприятий, включая анализ ДНК и дактилоскопию (отпечатки пальцев), проведенные с помощью американских коллег, было установлено, что одним из убитых является Ахмед Чатаев”, – говорится в сообщении.

Операция в Тбилиси проходила с вечера 21 до вечера 22 ноября на улице Монаха Габриэла Салоси, расположенной в южной части города. Подозреваемых в терроризме было четверо. Одного задержали еще до начала операци, трое были убиты при штурме квартиры. Ранения в ходе операции получили трое спецназовцев МВД и двое силовиков из СГБ. Один спецназовец, раненый в голову, умер в больнице.

О том, что среди убитых при штурме квартиры в Тбилиси террористов мог быть Чатаев, 23 ноября сообщал отставной подполковник грузинской армии Давид Макишвили, член команды экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Другие двое убитые, по словам Макишвили, – охранники Чатаева.

Чатаеву было 37 лет. По информации “Кавказского узла”, в 1999-2000 годах он воевал против России во второй чеченской войне и потерял правую руку ниже локтя, после чего получил прозвище Однорукий Ахмед. В начале 2000-х выехал в Австрию, где в 2003-м получил политическое убежище. В том же году Россия включила его в список особо разыскиваемых преступников, объявив представителем полевого командира Доку Умарова. В августе 2006-го тогдашний глава МИД Ичкерии Ахмед Закаев назначил Чатаева первым зампредом представителя непризнанного государства в Австрии.

В 2008 году Чатаев был арестован в Швеции за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки. В начале следующего года ему дали срок, который он уже к тому времени отбыл, и освободили в зале суда. В 2010-м эмигранта задержали на Украине. Милиция заявила, что в его мобильнике обнаружены инструкция по взрывному делу и фотографии убитых. Под давлением правозащитников Украина отказалась от экстрадиции Чатаева в Россию, вместо этого выслав его в Грузию, где он обвинялся в некоем преступлении, совершенном в 2000-х годах. О суде над эмигрантом не сообщалось. Предполагается, что он некоторое время провел в грузинской тюрьме. В итоге, однако, его освободили. Он остался в Грузии и жил в Тбилиси, а также в селе Дуиси в Панкисском ущелье – районе компактного проживания чеченцев-кистин.

В 2011 году Чатаева задержали болгарские пограничники при прохождении контроля на границе с Турцией. Суд первой инстанции постановил экстрадировать эмигранта в Россию, однако в апелляции решение отменили.

В сентябре 2012-го грузинские силовики задержали Чатаева в ущелье Лопота после боя с уроженцами Чечни и Панкисского ущелья. Как сообщалось, в ходе столкновения погибли 14 человек, в том числе трое силовиков. Сам Чатаев в бою был ранен; ему ампутировали ступню и голень левой ноги. В январе 2013-го, после победы на парламентских выборах “Грузинской мечты”, эмигрант был оправдан судом.

После освобождения Чатаев поселился в Турции. В 2015-м он отправился в Сирию и возглавил там отряд выходцев с Северного Кавказа численностью 200-250 человек, который воевал на стороне “Исламского государства”. В октябре того же года ООН признала Чатаева террористом и ввела против него международные санкции. Отдельные санкции против него ввел также Минфин США.

28 июня 2016 года произошел теракт в стамбульском аэропорту им. Ататюрка. В результате автоматного обстрела и двух взрывов погибли 42 человека, в том числе 13 иностранных граждан. 238 человек, среди которых также были иностранцы, пострадали. О причастности к теракту Чатаева турецкие власти сообщили спустя несколько дней.