Четверг, 30 ноября 2017

Некоммерческая организация дальнобойщиков “Объединение перевозчиков России”, протестующая против системы взимания платы с большегрузных автомобилей “Платон”, включена в реестр “иностранных агентов”. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

“Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Министерством юстиции Российской Федерации внеплановой документарной проверки”, – говорится в сообщении.

Минюст организовал проверку документов ОПР с 15 по 20 ноября, рассказал глава НКО Андрей Бажутин. По его словам, причиной включения в реестр может быть полученное пожертвование в 250 тысяч рублей от частного лица из Германии, имени которого в ОПР “даже не знают”.

“Мы потратили эти деньги на пробег. Мы даже не думали, что это может как-то на нас повлиять”, – отметил Бажутин.

В 2015 году после введения системы “Платон” по всей России начались акции дальнобойщиков. В апреле 2016 года прошел учредительный съезд созданной ими всероссийской ассоциации “Объединение перевозчиков России”. В нее вошли представители по меньшей мере 43 регионов России. Участники съезда приняли устав общественного объединения и выбрали его председателем петербургского дальнобойщика Бажутина. Он был лидером протестного лагеря в Химках и одним из координаторов движения против системы “Платон”.

Существующие профессиональные объединения водителей не решали реальные проблемы дальнобойщиков, объяснил Бажутин необходимость создания собственной общественной организации. Кроме того, среди дальнобойщиков много самозанятых и форма профсоюза им не подходит.

Основными целями ОПР были названы обеспечение развития предпринимательства в сфере автомобильных грузоперевозок, создание благоприятных условий для деятельности ее членов, защита их прав, а также представление общих интересов членов организации. С вилами на Москву никто не пойдет, ОПР будет действовать в рамках закона, подчеркнул Бажутин. В частности, объединение перевозчиков будет искать юридические и правовые нестыковки в работе системы “Платон”, пояснил он.

1 ноября ОПР анонсировала новую забастовку дальнобойщиков. Ее начало намечено на 15 декабря. Бажутин в интервью “Дождю” заявил, что в этот раз протестующие выдвигают в первую очередь экономические и социальные требования. В частности, недовольство вызывают увеличение штрафов в системе “Платон”, контроль весогабаритных параметров, режим труда и отдыха.

“У нас были еще и такие требования, как отставка правительства и недоверие президенту, – отметил Бажутин. – Если говорить о недоверии президенту, то оно остается, но это не требование. А отставку правительства мы пока убрали в сторону, ввиду того что грядут президентские выборы и, наверное, Кабмин все равно будет распущен”.

Предыдущая стачка дальнобойщиков проходила весной под лозунгом “Так жить нельзя!”. Акция проводилась в десятках регионов России. Ее участников задерживали и подвергали административным арестам.