Пятница, 1 декабря 2017

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал в федеральном суде в Вашингтоне, что виновен в “умышленной и сознательной” дезинформации ФБР о своих контактах с представителями России. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, Флинн заявил, что готов сотрудничать со следствием и дать показания “против президента Трампа, членов его семьи и представителей Белого дома”, сообщает ABC News. По данным телеканала, Флинн согласен рассказать о том, как Трамп, будучи кандидатом в президенты США, поручил ему установить контакты с Россией.

Накануне спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в выборы американского президента 2016 года, обвинил Флинна даче ФБР ложной информации о его беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

В документе отмечается, что “примерно 24 января 2017 года обвиняемый Майкл Флинн добровольно и преднамеренно сделал фактически ложные, вымышленные и мошеннические заявления и объяснения” агентам ФБР в Вашингтоне.

По версии следствия, Флинн солгал, заявив о том, что 29 декабря 2016 года он не просил российские власти “воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, которые США ввели против России в тот же день”. Он также не упомянул о том, что Кисляк сообщил ему о решении Москвы “выбрать умеренный ответ на эти санкции”.

Поскольку беседы происходили до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с представителем иностранного государства.

13 февраля Флинн, работавший в должности советника президента меньше месяца, ушел в отставку. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майкла Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком.

Когда информация о беседах попала в СМИ, Флинн первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник “не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась”. Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он “не переходил черту”. “Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил”, – сказал Флинн.

В марте стало известно о связях Флинна с турецкими властями. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер тогда заявил, что Трамп не знал о работе Флинна в интересах Турции. При этом Спайсер отметил, что лоббистская деятельность Флинна была его личным делом, касающимся бизнеса. Решение о регистрации в качестве иностранного агента зависело только от него. В свою очередь Пенс заявил, что информация о лоббистской деятельности Флинна подтверждает, что его отставка была верным шагом.

7 июля уволенный Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми в своих письменных показаниях Сенату заявил, что Трамп просил его прекратить расследование против Флинна. Президент сказал, что экс-советник “не сделал ничего плохого”, а в отставку его пришлось отправить только из-за того, что он ввел в заблуждение Пенса. Трамп назвал Флинна “хорошим парнем” и несколько раз попросил Коми “отпустить его”. Коми, однако, не согласился это сделать.

5 августа The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, что следователи из команды Мюллера запросили в Белом Доме документы, связанные с Флинном. “Хотя это не формальная повестка в суд, запрос стал первой известной просьбой команды Мюллера к Белому Дому о передаче документов”, – отмечало издание.