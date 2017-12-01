Пятница, 1 декабря 2017

Украинская православная церковь Киевского патриархата никогда не вернется в РПЦ. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет, сообщает УНИАН.

“Я обратился к Московскому патриархату и к епископату относительно примирения. Эта инициатива пришла от Московской патриархии, но не прямо из Москвы в Киев, а через митрополита зарубежной русской церкви (РПЦЗ, с 2007 года самоуправляемая часть РПЦ. – Ред.) Илариона”, – сказал Филарет.

По словам патриарха Киевского, российская сторона при посредничестве Илариона передала ему, что Архиерейский собор РПЦ готов вести переговоры об примирении с УПЦ КП и снять с него анафему. Однако Филарету объяснили, что без соответствующего обращения к Собору невозможно принять такие решения. “Нужно было решить вопрос о снятии анафемы, потому что примирение без молитвенного единения невозможно. А для совместной молитвы нужно снять анафему. Поэтому была достигнута договоренность, что этот вопрос будет решен на соборе РПЦ”, – сказал Филарет.

“Вместо этого собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение, не на решение вопроса автокефалии, а на то, что якобы мы хотим вернуться в лоно Московского патриархата. Так вот, я хочу заявить твердо – никакого покаяния, что я выбрал путь автокефалии Украинской православной церкви, не было, нет и не будет никогда. Потому что Бог дал нам государство, и в государстве должна быть независимая православная церковь. Это аксиома. Этим путем прошли все православные церкви, в том числе и русская, которая после образования большого Московского княжества отделилась от Киевской митрополии в Московскую”, – подчеркнул Филарет.

“Видите, как Москва обманывает? Ей доверять нельзя, – отметил патриарх Киевский. – Просили обращение для того, чтобы наступило примирение, то есть молитвенное единство, но опять нас склоняют к тому, чтобы мы вернулись”.

​”Если Москва не хочет идти с нами на переговоры об автокефальной церкви, мы будем вести переговоры с Константинопольским патриархатом о той же автокефалии. Для нас автокефалия – это цель”, – подчеркнул Филарет.

В четверг российские СМИ сообщили, что Филарет просил “помиловать его и вернуть в лоно канонической Церкви”. При этом в в определении Архиерейского собора, опубликованном на сайте РПЦ, о “помиловании” не говорилось. Сообщалось, что Филарет обратился с письмом к патриарху Кириллу, в котором попросил восстановить евхаристическое и молитвенное общение между РПЦ и УПЦ КП.

Собор РПЦ “с удовлетворением” воспринял обращение Филарета. “После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства”, – говорилось в определении. Для ведения дальнейших переговоров с УПЦ КП Архиерейский собор РПЦ учредил комиссию, которую возглавил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря)заявил, что Филарет не просил в обращении снять с него анафему. “Патриарх Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в Церковь, – сказал архиепископ. – Распространяется провокационная информация, которая не соответствует действительности. Патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-либо другого просьбу о помиловании”.

С 1966 по 1990 год Филарет (Денисенко) был митрополитом Киевским и Галицким, Патриаршим экзархом всея Украины. В 1990 году, после смерти патриарха Московского и всея Руси Пимена, Филарет был избран местоблюстителем патриаршего престола. Он участвовал в выборах патриарха, но проиграл.

В октябре 1990 года Собор РПЦ преобразовал Украинский экзархат в Украинскую Православную Церковь и предоставил ей независимость и самостоятельность в управлении. Филарет стал митрополитом Киевским и всея Украины. 1 ноября 1991 года Архиерейский собор УПЦ единогласно принял решение о полной независимости, то есть автокефалии. Однако РПЦ отказалась признать это решение. Окончательно УПЦ КП была оформлена в 1992 году. В УПЦ КП перешло около 2 тысяч приходов, в то время как у УПЦ МП насчитывается около 10 тысяч приходов. Автокефалию УПЦ КП не признали и другие православные церкви. В 1992-1995 годах Филарет был заместителем патриархов Киевских Мстислава (Скрипника) и Владимира (Романюка). В октябре 1995 года Филарета избрали патриархом Киевским.

11 июня 1992 года Собор РПЦ постановил “извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире”. 21 февраля 1997 года на Архиерейском соборе РПЦ Филарет был отлучен от Церкви и предан анафеме.