Четверг, 30 ноября 2017

Пятеро вооруженных террористов в чалмах открыли стрельбу в общежитии Сельскохозяйственного университета в городе Пешавар на севере Пакистана. Как сообщает Dunya News, в результате атаки погибли как минимум 12 человек, еще 37 получили ранения.

Среди пострадавших – семеро студентов, двое полицейских, охранник общежития и журналист. Всего в момент атаки в общежитии находились около 120 студентов.

Боевики приехали к общежитию на моторикше (крытом трехколесном мотоцикле). Они ранили охранника и ворвались внутрь. По словам очевидцев атаки, кроме стрельбы также были слышны два взрыва.

Узнав об атаке, пакистанские силовики оцепили место теракта и начали штурм общежития. В результате двухчасового боя все террористы были убиты.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка “Техрик-е Талибан Пакистан”. Теракт был приурочен к дню рождения пророка Мухаммеда 30 ноября – одному из главных мусульманских праздников.

В октябре прошлого года вооруженные боевики “Исламского государства” напали на полицейское училище в городе Кветта на западе Пакистана. В результате атаки погибли 59 человек.