Суд в Нижнем Новгороде арестовал на 30 суток главу федерального штаба Навального
Судья Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода Глеб Свешников арестовал на 30 суток Леонида Волкова, руководителя федерального штаба Алексея Навального. Об этом сам Волков написал в Твиттере.
Волкова объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов) за акцию, прошедшую в Нижнем Новгороде 29 сентября.
“Десять минут в совещательной комнате судья Свешников – и административный арест на 30 суток, – написал Волков. – Ну около четырех суток я уже отсидел, так что осталось 26. Смешно, Марку (сыну Волкова. – Ред.) сегодня 24 дня от роду, больше половины его жизни просижу. Но наверстаем, ничего”.
29 сентября в Нижнем Новгороде должен был пройти митинг Навального. Акция была согласована, однако местные власти запретили ее в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний Новгород.
Сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан. Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции. Обоих обязали явиться в суд. Акция в городе в тот день все же состоялась, несколько ее участников также получили административные аресты на сроки до 20 суток.
2 октября судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде по части 8 статьи 20.2. После суда политик выступил с призывом выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.
На следующий день Савеловский райсуд арестовал Волкова на 20 дней, объявив виновным по той же части 8 статьи 20.2). В знак протеста Волков объявил голодовку. “Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию”, – написал он в твиттере перед отправкой в спецприемник.
Однако 5 октября Мосгорсуд отменил решение об аресте Волкова. Его дело было сочтено неподсудным Савеловскому райсуду. Протокол направили на рассмотрение в Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода.
Сразу после выхода из суда Волкова задержали полицейские и отвезли его в отдел полиции “Преображенский”. 6 октября судья Преображенского райсуда Москвы Олег Казанцев арестовал Волкова на 20 суток. “Виновен: разместил два твита с ссылками на публикации Навального, чем организовал митинг 7 октября на Пушкинской площади города Москвы”, – написал Волков из зала суда.