Четверг, 30 ноября 2017

Судья Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода Глеб Свешников арестовал на 30 суток Леонида Волкова, руководителя федерального штаба Алексея Навального. Об этом сам Волков написал в Твиттере.

Волкова объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов) за акцию, прошедшую в Нижнем Новгороде 29 сентября.

“Десять минут в совещательной комнате судья Свешников – и административный арест на 30 суток, – написал Волков. – Ну около четырех суток я уже отсидел, так что осталось 26. Смешно, Марку (сыну Волкова. – Ред.) сегодня 24 дня от роду, больше половины его жизни просижу. Но наверстаем, ничего”.

29 сентября в Нижнем Новгороде должен был пройти митинг Навального. Акция была согласована, однако местные власти запретили ее в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний Новгород.

Сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан. Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции. Обоих обязали явиться в суд. Акция в городе в тот день все же состоялась, несколько ее участников также получили административные аресты на сроки до 20 суток.

2 октября судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде по части 8 статьи 20.2. После суда политик выступил с призывом выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

На следующий день Савеловский райсуд арестовал Волкова на 20 дней, объявив виновным по той же части 8 статьи 20.2). В знак протеста Волков объявил голодовку. “Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию”, – написал он в твиттере перед отправкой в спецприемник.

Однако 5 октября Мосгорсуд отменил решение об аресте Волкова. Его дело было сочтено неподсудным Савеловскому райсуду. Протокол направили на рассмотрение в Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода.

Сразу после выхода из суда Волкова задержали полицейские и отвезли его в отдел полиции “Преображенский”. 6 октября судья Преображенского райсуда Москвы Олег Казанцев арестовал Волкова на 20 суток. “Виновен: разместил два твита с ссылками на публикации Навального, чем организовал митинг 7 октября на Пушкинской площади города Москвы”, – написал Волков из зала суда.