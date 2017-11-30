Четверг, 30 ноября 2017

Бывший замглавы московского управления СКР Денис Никандров и бывший замруководителя управления собственной безопасности центрального аппарата ведомства Александр Ламонов, обвиняемые в получении взяток, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает “Росбалт” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дела чиновников будут слушаться в суде в особом порядке.

Также, утверждает агентство, в пятницу ФСБ собирается предъявить обвинения по двум эпизодам еще одному фигуранту дела о коррупции в СКР, экс-главе главного управления собственной безопасности следственного ведомства Михаилу Максименко. Он, в отличие от бывших коллег, не согласился сотрудничать со следствием. Эпизоды дела с участием Максименко выделят в отдельное производство, чиновника будут судить на общих основаниях.

Максименко вменяют получение взятки в полмиллиона долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова и получение миллиона рублей от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия. В деле говорится, что Шейхаметов выступил посредником для передачи денег за смягчение меры пресечения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянцу) – “правой руке” вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). По версии следствия, просьбу освободить Кочуйкова Максименко передал некий “известный адвокат”, представившийся Олегом. Для этого “адвокат” несколько раз встречался в торговом центре “Новинский” в Москве с экс-сотрудником МВД Евгением Суржиковым и замглавы УСБ центрального аппарата СКР Денисом Богородецким, которые и передали его предложение Ламонову и Максименко.

Шенгелия признался следствию, что за взятку просил Максименко открыть уголовное дело против полицейских, которые в 2014 году изъяли у предпринимателя дорогие часы.

Как утверждается, помимо этого “прослушка” ФСБ установила еще пять случаев возможного получения Максименко взяток. В качестве предполагаемых взяткодателей в деле, в частности, фигурируют бывший советник председателя Верховного суда Игорь Борисенко, который, по версии спецслужбы, платил Максименко за “нужные” решения по уголовным делам в Краснодарском крае, бизнесмен Дмитрий Смычковский, который подарил чиновнику СКР дорогой внедорожник, а также миллиардер Андрей Скоч, якобы подаривший Максименко некий “очень дорогой предмет” за “ряд услуг”.

“Вначале Никандров и Ламонов отрицали вину, потом стали сотрудничать со следствием. В результате Ламонов полностью признал вину и заключил сделку с правосудием. С Никандровым ситуация несколько сложнее, в данный момент идут консультации с Генпрокуратурой о том, какую статью УК ему инкриминировать в окончательной редакции. Однако с ним тоже заключено досудебное соглашение. Делается это, чтобы надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Никандров полностью признает вину в том, что совершал незаконные действия для освобождения (криминального авторитера Андрея. -Ред.) Кочуйкова. Были за это определенные благодарности. Однако стоит ли это расценивать, как получение взятки или нет, еще решается”, – заявил собеседник “Росбалта”.

По словам источника агентства, Никандров также “дает показания по другим историям, не связанным с освобождением Кочуйкова”.

8 сентября “Коммерсант” писал, что Никандров дал показания о получении взяток рядом бывших и действующих сотрудников СКР. Как утверждалось, экс-силовик раскрыл ФСБ схему получения взяток на оформленные на третьих лиц карты в банке одной из европейских стран. Такие карты при задержании были изъяты у самого Никандрова, Максименко и Ламонова. При этом, говорилось в публикации, картами пользовались не только фигуранты дела, но и еще ряд сотрудников СКР. По сведениям газеты, Никандров дал показания в рамках подготовки к заключению досудебного соглашения.

Никандров, Максименко и Ламонов были арестованы в июле прошлого года после обысков, проведенных ФСБ в центральном и столичном управлениях СКР. Всем троим арестованным вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

По версии ФСБ, Шакро Молодой для установления контактов с сотрудниками СКР воспользовался связями директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Звонцова. Тот еще по прежней службе в МВД был знаком с Максименко. Последний, используя Ламонова в качестве посредника, организовал несколько встреч между Звонцовым и Никандровым. Как полагает следствие, стороны договорились, что генерал за взятку возьмет под свою опеку группировку Шакро Молодого, решая возникшие у ее участников проблемы.

Сотрудников СКР также обвиняли в том, что они за взятку разваливали дело против Шакро о перестрелке на улице Родчельской в Москве. Согласно фабуле дела, подручные вора в законе – Кочуйков и Эдуард Романов – требовали от Жанны Ким, владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице столицы, 8 миллионов рублей, которые она якобы не заплатила дизайнеру Фатиме Мисиковой. Вечером 14 декабря 2015 года у кафе произошла перестрелка, в которой были убиты два человека, а еще семеро получили ранения, потребовавшие госпитализации. Криминальному авторитету вменяют часть 3 статьи 163 УК (вымогательство с применением насилия организованной группой с целью получения имущества в особо крупном размере), ему грозит от семи до пятнадцати лет колонии.