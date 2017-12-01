Пятница, 1 декабря 2017

В аннексированном Крыму судья Раздольненского районного суда Елена Тедеева заменила меру пресечения украинскому активисту Владимиру Балуху с содержания в СИЗО на домашний арест, сообщает журналист Антон Наумлюк. Такое решение судья приняла после отмены Верховным судом Крыма продления срока ареста политзека.

Защита просила отпустить Балуха под подписку о невыезде. Однако судья удовлетворила ходатайство прокурора о домашнем аресте.

“Это дело сфальсифицировано и незаконно. Не понимаю, на каком основании я нахожусь здесь, тогда как наказания заслуживают все те, кто незаконно продлевал мне срок заключения. И судьи и прокуроры. Надеюсь, я доживу, когда их будут наказывать за все преступления”, – заявил на заседании сам Балух.

В среду судья Верховного суда Крыма Михаил Соболюк удовлетворил жалобу адвоката Тараса Омельченко на решение, вынесенное 24 октября судьей Тедеевой на предварительных слушаниях в рамках повторного процесса по делу о хранении патронов и тротиловых шашек, сфабрикованному против Балуха. Судья Соболюк отменил продление активисту срока ареста до 16 января 2018 года.

Позже в среду другой судья верховного суда Крыма, Алексей Козырев, открыл слушания по жалобе, поданной другим адвокатом Балуха – Ольгой Динзе. Однако Динзе не смогла прибыть на заседание, о чем уведомила суд заранее, попросив отложить слушания. Сам Балух также возражал против рассмотрения жалобы в отсутствие адвоката. Судья Козырев заседание перенес, несмотря на протест прокурор Богдана Горба.

Динзе обжалует отказ судьи Тедеевой в заявленном на слушаниях 16 ноября ходатайстве о немедленном освобождении Балуха из СИЗО. Как ранее отмечала юрист, активисту вменены преступления средней тяжести, поэтому в соответствии с частью 2 статьи 255 российского УПК (решение вопроса о мере пресечения) он не может содержаться под стражей более полугода с момента поступления дела в суд. Между тем первый процесс по делу Балуха стартовал еще в марте, то есть восемь месяцев назад.

Кроме того, здоровье 74-летней матери активиста Натальи Балух резко ухудшилось. Недавно выяснилось, что она ослепла на один глаз и нуждается в постоянном уходе.

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, активист вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Также против него сфабриковали дело об оскорблении оперативника ЦПЭ (статья 319 российского УК). 10 июня 2016 года судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая приговорила Балуха к 320 часам обязательных работ. Отбывать работы активист отказался, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября 2016-го Балух прикрепил на стене своего дома табличку “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

8 декабря оперативники ФСБ провели у Балуха очередной обыск, по итогам которого и объявили об обнаружении нескольких десятков патронов и нескольких тротиловых шашек. Активист был задержан и отправлен в СИЗО. Ему вменили часть 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и часть 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

Первый процесс по новому делу Балуха также вела судья Бедрицкая. 4 августа нынешнего года она приговорила активиста к 3 годам 7 месяцам общего режима со штрафом 10 тысяч рублей. Прокурор Дмитрий Королев в прениях запрашивал для политзека 5 лет 1 месяц.

Сам активист последовательно отрицал вину, настаивая, что боеприпасы ему подбросили при обыске оперативники ФСБ. В последнем слове Балух расценил свое преследование как политический заказ, назвав действительной причиной возбуждения дела неприятие им аннексии Крыма.

2 октября верховный суд Крыма отменил приговор Балуху, направив дело на повторное рассмотрение другим судьей. Причиной было названо то, что ранее Бедрицкая уже судила Балуха по делу об оскорблении оперативника, поэтому от рассмотрения нового дела активиста должна была самоустраниться, признав свою заинтересованность.

Слушания по существу дела в рамках повторного процесса начались 7 ноября. Обвинение вновь поддерживает прокурор Королев.

В заключении здоровье Балуха серьезно ухудшилось: обострился бронхит, случались приступы мочекаменной болезни и гипертонические кризы, начались проблемы с пищеварением.

10 ноября, во время очередных слушаний, Балуху стало плохо. “Боли в спине, стоять почти не может, скрюченный”, – сообщал журналист Антон Наумлюк. Прибывшая скорая сделала Балуху укол обезболивающего, однако даже прокурор Королев заявил о необходимости отправить политзека в районную больницу.

В больнице у Балуха диагностировали остеохондроз поясничной области. Медики указали, что политзек не может принимать участия в слушаниях и нуждается в амбулаторном лечении. В то же время они не нашли препятствий для дальнейшего содержания подсудимого в ИВС Раздольненского райотдела полиции, куда его перевели на время слушаний из симферопольского СИЗО.

Зимой Балух подвергался избиениям в СИЗО, а летом – оскорблениям и побоям со стороны начальника раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

13 августа стало известно, что один из адвокатов политзека подал в полицию жалобу на Ткаченко. Однако в итоге СКР открыл дело против самого Балуха, вменив ему избиение начальника ИВС. Политзеку инкриминировали часть 1 статьи 318 российского УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающую до пяти лет колонии.

На очную ставку с Балухом Ткаченко явиться отказался. Между тем, отмечала адвокат Динзе, российский закон не предусматривает для потерпевших права отказа от очной ставки.