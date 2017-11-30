Четверг, 30 ноября 2017

Международный олимпийский комитет отстранил российских лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко, а также биатлонистку Ольгу Зайцеву от участия в будущих Олимпиадах и аннулировал результаты их выступлений на играх в Сочи в 2014 году. Об этом сообщается на сайте МОК.

“Чекалева, Доценко и Зайцева признаны нарушившими антидопинговые правила и отстранены от участия в соревнованиях”, – говорится в решении комиссии МОК.

В Сочи Зайцева в составе эстафетной команды заняла второе место. Однако Россия уже лишилась этой медали из-за дисквалификации Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Чекалева и Доценко призовых мест не заняли.

Конкретные случаи употребления допинга на Олимпиаде в Сочи расследует комиссия МОК, которую возглавляет швейцарский юрист Денис Освальд. В результате ее работы МОК аннулировал результаты ряда российских спортсменов, показанные в Сочи. Россия лишилась четырех золотых, шести серебряных и одной бронзовой медали и опустилась с первого на шестое место в общекомандном зачете. В запасе у сборной пока остаются восемь золотых медалей (по этому показателю Россия занимает сейчас третье место), четыре серебряных, девять бронзовых. Перед Россией в зачете – Норвегия, Канада, США, Нидерланды, Германия.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никто не может “украсть” победу российских спортсменов в Сочи. “Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более, такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями. Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу, – сказал Песков. – Главное, дальше предстоит весьма настойчиво, энергично предпринимать меры, все возможные меры, предусмотренные законом для защиты наших законных и законных интересов наших спортсменов”.