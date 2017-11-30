Четверг, 30 ноября 2017

Судья Никулинского райсуда Москвы Елена Кузнецова удовлетворила иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко и его близких на 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд согласился с позицией Генпрокуратуры, согласно которой полученное незаконным путем имущество было оформлено Захарченко на родственников и иных лиц.

На заседании Захарченко заявил о давлении на него со стороны следствия и сотрудников спецслужб. “Я подал заявление о давлении на меня в Мосгорсуд. Ко мне приходили два сотрудника управления “М” ФСБ (занимается надзором за деятельностью МВД. – Ред.) и следователь, которые сказали, что если я не оговорю себя по уголовным делам, то они возьмут в заложники моего отца и сфабрикуют дело, – сказал обвиняемый. – Они сказали, что решение по иску продавлено уже вплоть до кассации”

Захарченко также назвал “вероломным нарушением закона” иск Генпрокуратуры. “Ни одного доказательства того, что я имею отношение к приобретению, регистрации или оформлению недвижимого и движимого имущества, а также обнаруженных денежных средств, нет. Создается прецедент отъема имущества третьих лиц”, – заявил бывший полицейский.

В среду Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Захарченко срока содержания под стражей до 8 марта 2018 года.

3 ноября стало известно, что Генпрокуратура просит изъять в пользу государства все имущество Захарченко. “В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 миллиона рублей, более 140 миллионов долларов, более 2 миллиардов евро, – рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. – Помимо обнаруженных денег, в своем иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля – Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid – и золотой слиток массой 500 грраммов”.

Вместе с Захарченко ответчиками по иску заявлены его отец, Виктор Захарченко, малолетний сын, а также ряд сожительниц, в том числе ранее обвинявшаяся по делу Анастасия Пестрикова. Документов, подтверждающих законное происхождение средств, у них нет. По словам источника, следователи считают, что им удалось найти все состояние полковника. При этом сам Захарченко отрицает, что имущество принадлежит ему и было получено преступным путем. Мать и сестра полковника утверждают, 120 миллионов долларов им “кто-то подкинул”.

Бывший врио начальника управления “Т” антикоррупционного главка МВД Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

Известно об инкриминируемых Захарченко трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, в частности 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании “Русинжиниринг” Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана “Ла Маре”. Сообщалось, что Захарченко могут вменить и другие эпизоды.

Кроме взяточничества, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора “Нота-банка” Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

По делу Захарченко объявлен в розыск его шурин, скрывшийся от органов предварительного следствия полковник ФСБ Дмитрий Сенин. Также в розыске находится бывший генерал МВД и Росгвардии Алексей Лаушкин. По данным следствия, Сенин и Лаушкин были посредниками при передаче Захарченко взяток от Дусса.