Среда, 29 ноября 2017

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских телеканалов отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией “Он вам не Димон” и назвал основателя ФБК Алексея Навального “обормотом и проходимцем”. Об этом сообщает Интерфакс.

“Я все сказал, когда охарактеризовал все, что там было сделано, во время одного из интервью. Других комментариев у меня нет. Чего мне это комментировать? Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем для них лучше – они, собственно, на это и рассчитывают”, – сказал Медведев.

На вопрос, почему он не подал на Навального и ФБК в суд, Медведев ответил: “Чтобы не раскручивать автора опуса, который преследует две цели – раскрутить себя и создать напряжение”. Премьер отметил, что суды по искам миллиардера Алишера Усманова и фонда “Соцгоспроект” признали фильм “Он вам не Димон” не соответствующим действительности. На самом деле суды потребовали опровергнуть лишь часть эпизодов расследования, относящиеся к Усманову.

Медведев при этом предложил увеличить наказание за неисполнение решений суда, и посоветовал Госдуме и правительству “подумать об этом”.

Расследование “Он вам не Димон” было опубликовано 2 марта. Как выяснил ФБК, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой стало известно еще в прошлом году, чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, сообщалось, что премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, “была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков”.

Поскольку выводы расследования были проигнорированы властями, Навальный призвал своих сторонников к акциям протеста. 26 марта на эти акции вышли десятки тысяч человек в десятках же городов России. В Москве число участников несогласованной акции составило около 20 тысяч. 1030 демонстрантов были задержаны (

ВИДЕО), из них примерно 65 человек отправили под административный арест. В регионах активисты тоже подверглись преследованиям.

4 апреля, более чем через месяц после появления фильма, Медведев впервые прокомментировал выводы ФБК. Он назвал расследование “чушью”, заметив, что подобные фильмы “снимают за большие деньги” неких “спонсоров” с целью “вытащить людей на улицы”. Чиновник объявил это “бесчестной позицией” и способом “достичь собственных шкурных целей”.

19 апреля во время выступления премьера в Госдуме депутат от КПРФ Николай Коломейцев спросил, как собирается Медведев защищаться от “нападок” Навального. “Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться”, – ответил премьер.