Среда, 29 ноября 2017

Саратовский сторонник “Артподготовки” и координатор партии “Свободные люди” Сергей Рыжов, арестованный по сфабрикованному делу о терроризме, 28 ноября был переведен в Москву в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. Об этом в среду сообщили “Свободные новости”.

Рыжов был задержан ранним утром 1 ноября в квартире своего знакомого Федора Мартынова. Первоначально сообщалось, что ему вменяют статью 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Однако на другой день выяснилось, что активисту вменяют часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 УК (подготовка теракта). Такое обвинение предусматривает до семи с половиной лет колонии.

Согласно фабуле дела, Рыжов 4 и 5 ноября планировал совершить теракт (в публикациях “Свободных новостей” теракт упоминался в единственном числе, несмотря на две названных следователем ФСБ даты), для чего искал соучастников среди активистов “Артподготовки”. Кроме того, заявляется, будто партия “Свободные люди” намеревалась в начале месяца захватить здание правительства региона, почтамт и Театральную площадь. В деле, как утверждается, присутствует расшифровка прослушанных телефонных переговоров оппозиционера.

Заявлялось также, будто в квартире Мартынова, где задержали Рыжова, изъяты тротиловая шашка и пять коктейлей Молотова.

Сам активист настаивает, что до обыска этих предметов в квартире не было. При обыске, рассказывал он, ворвавшиеся в квартиру силовики уложили его и Мартынова лицом в пол, заковали в наручники, а головы накрыли подушками. Оппозиционер настаивал на проведении дактилоскопической и генетической экспертиз шашки и коктейлей Молотова.

3 ноября судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала Рыжова на два месяца.

9 ноября та же судья Гоголева отправила на два месяца в СИЗО Мартынова. Ему вменяется часть 1 статьи 223.1 кодекса (незаконное изготовление взрывчатки), предусматривающая от трех до шести лет колонии. Где находился Мартынов восемь дней после задержания Рыжова, не уточнялось.

Облавы 1 ноября прошли также в пригороде Саратова Энгельсе. Сообщалось, что против оппозиционера Дмитрия Германова открыто дело по 282-й статье УК. Об аресте активиста информации не поступало. Кроме того, двое сторонников “Артподготовки” – Дмитрий Пешков и Александр Мололкин – были арестованы на пять суток по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве.

С начала месяца силовики разыскивали также активиста “Артподготовки” Сергея Окунева. В нынешний понедельник выяснилось, что он уже несколько недель назад эмигрировал на Украину и попросил там политубежища.

Дела против сторонников “Артподготовки” в последние недели были возбуждены в разных регионах России. При этом в Москве как минимум шесть человек арестованы по двум делам о терроризме.