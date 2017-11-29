Среда, 29 ноября 2017

Депутат Госдумы от “Единой России” Наталья Поклонская, бывшая прокурор аннексированного Крыма, отказалась от женского императорского ордена святой Анастасии, присужденного ей в июле 2014 года “главой дома Романовых” великой княгиней Марией Владимировной. Об этом единороска сообщила на своей ФБ-странице.

Причиной стал отказ Марии Владимировны поддержать развязанную Поклонской кампанию против фильма Алексея Учителя “Матильда”, отношение к которому, по утверждению единороски, “стало лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения к Святой Царской Семье, да и к вере, к защите устоев нашей Родины в целом” (орфография оригинала).

Поклонская процитировала заявление, сделанное начальником канцелярии великой княгини Александром Закатовым. “Мария Владимировна убеждена, что запрещать этот и аналогичные фильмы не имеет смысла”, – отметил он. Молиться за запрет картины, продолжил Закатов, великая княгиня “считает нелепым”. “Из дневников Николая II, переписки государя с его супругой, воспоминаний Матильды Кшесинской и ряда других подлинных и достоверных источников известно, что роман молодого цесаревича и Матильды завершился в 1894 году”, – добавил начальник канцелярии.

Сама Мария Владимировна заявила: “Специально подчеркиваю, что ни из какой личности, даже из святых и героев, и ни из какого события нельзя делать священную корову”.

В свою очередь, представитель Объединения членов семьи Романовых в России Иван Арцишевский указал: “В картине нет ничего обидного… Позиции Романовых нет и не будет, они не будут вмешиваться. Я им даже не смогу объяснить суть этой проблемы”.

Как и Закатов, Арцишевский признал: “Интимная связь цесаревича с балериной – исторический факт”.

“С деятельностью Поклонской в корне не согласен, – заключил он. – Отношусь к ней очень негативно… Вся эта истерия просто смешна”.

“Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на Царской фамилии, – заключила Поклонская (орфография оригинала). – Очень похоже на ситуацию 1907-1917 годов, когда Государя не просто критиковали, а готовили целые комбинации по его дискредитации и свержению с престола его же ближайшие родственники”.