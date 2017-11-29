Среда, 29 ноября 2017

Судья Лефортовского райсуда Москвы Елена Галиханова продлила офицерам Госпогранслужбы Украины Игорю Дзюбаку и Богдану Марцоню, арестованным по делу о незаконном переходе границы, сроки содержания в СИЗО до 5 февраля 2018 года. О решениях, вынесенных в среду, тогда же сообщил УНИАН.

Заседания в отношении каждого из арестованных продолжались не больше 10 минут. В совещательную комнату перед вынесением решений Галиханова удалялась примерно на 3 секунды.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как в деле пограничников якобы присутствуют некие секретные материалы. Публику и прессу в таких случаях допускают только на оглашение постановлений. При этом на оглашение решения по итогам первого из двух заседаний журналистов допустить, как утверждается, забыли.

Сообщается также – как можно предположить, со слов адвоката, – что Дзюбак на слушаниях признался в том, будто перешел границу для “получения информации”.

35-летний майор Дзюбак и 29-летний капитан Марцонь служили в отделе “Знобь-Новгородское” Сумского погранотряда. Вечером 3 октября они выехали на мониторинг своего участка границы, и вскоре связь с ними прервалась. Утром 4 октября “Брянская газета” со ссылкой на погрануправление регионального главка ФСБ передала, что офицеры задержаны. Между тем до появления этой публикации российская сторона отрицала факт задержания кого бы то ни было. Официально задержание пограничников ФСБ подтвердила лишь вечером 4-го числа.

Украинская сторона инициировала переговоры о возвращении задержанных, однако встреча завершилась безрезультатно. 9 октября пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что обоих офицеров арестовали на два месяца.

12-го числа ФСБ объявила, что Дзюбаку и Марцоню предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия или угрозой такового), предусматривающей до шести лет колонии.

26 октября “Украинская правда” передала, что офицеров перевели из Брянска в Москву, в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. Также сообщалось, что на тот момент Москва в нарушение двусторонней консульской конвенции не разрешила украинскому консулу встречу с арестованными.

30 октября это же издание поместило расследование инцидента на границе. Как сообщалось, вечером 3-го Марцонь сказал жене, что ненадолго отлучится по работе, сел в свою машину и уехал. По дороге он подобрал Дзюбака. Машина остановилась за 10 метров от линии размежевания. Несмотря на холодную погоду, пограничники, выйдя из машины, не закрыли двери и не надели курток.

По данным источников УП, в предшествовавшие два месяца украинские силовики фиксировали переговоры россиян, в которых обсуждалось задание задержать двух пограничников из соседней страны. Это дало правоохранителям основания полагать, что Дзюбака и Марцоня намеренно похитили, вероятно с целью последующего обмена.

По информации Слободяна, силовики, обследуя участок вокруг брошенной машины Марцоня, обнаружили в двух местах примятую траву. Был сделан вывод, что россияне устроили засаду.

Адвокат по соглашению есть только у Марцоня: семья Дзюбака решила, что услуги защитника в России будут бесполезны. Между тем родственникам своего клиента адвокат не рассказала об обстоятельствах, при которых схватили офицеров. “Адвокат сказала, что согласно их правилам имеет право не разглашать информацию, если у нас нет российского гражданства”, – рассказывала жена политзека.

Между тем УНИАН в своем публикации о последнем суде передал со ссылкой на адвоката, что пограничников схватили на российской территории за несколько десятков метров от линии разграничения. Какой именно адвокат сделал такое заявление, не уточнялось. На фото из суда с Марцонем общается адвокат-мужчина.

Ранее директор Госпогранслужбы Петр Цыгикал заявлял, что пограничников схватили во время консультативно-представительской встречи с российскими коллегами. Такие встречи проводятся непосредственно на границе.

Прокуратура Сумской области открыла дело по факту инцидента. Сначала оно было квалифицировано по статье об убийстве – такая квалификация всегда присваивается делам, открываемым в связи с пропажей без вести. После появления информации о местонахождении офицеров дело переквалифицировали на часть 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы двух лиц), предусматривающую до пяти лет колонии.