Среда, 29 ноября 2017

Пара фраз

27.11.2017

Цареубийство и еврейство

РПЦ понимает под “ритуальным убийством” царской семьи исключительно “революционное, большевистское возмездие”. Об этом заявил секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы “екатеринбургских останков” епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), сообщает РИА “Новости”.

Как пояснил Шевкунов, речь шла “о революционном ритуале, о символизме, говорили о ритуальном большевистском возмездии”, и в данном случае нет никакого национального или религиозного контекста.

“Я имел разговор с руководителем крупнейшей еврейской общины России Александром Моисеевичем Бородой (президент Федерации еврейских общин России. Ред.). Он мне позвонил, я объяснил ему нашу позицию, и, насколько я понимаю, он абсолютно удовлетворен был этим разговором и объяснением, что просто все передернуто”, – сказал Шевкунов.

По словам епископа, в РПЦ “с изумлением” наблюдают за публикациями в СМИ по теме экспертиз останков семьи императора Николая II, и заверил, что итогом расследования станет только полноценный документальный материал. “Мы должны представить и Церкви, и обществу только полноценный документальный материал. Ничего другого мы не принимаем. Ничего надуманного, ничего высосанного из пальца”, – отметил Шевкунов.

В понедельник на научной конференции, посвященной последним результатам экспертиз так называемых царских останков, Шевкунов заявил: “У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было”. После этого старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова заявила, что следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

“Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного, в том числе, и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи”, – сказала Молодцова. По ее словам, для этого сейчас формируется экспертный совет, в состав которого войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Проведение этого исследования станет возможным после получения заключения историко-архивной экспертизы, над которой в настоящее время работают специалисты, отметила Молодцова.