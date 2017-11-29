Среда, 29 ноября 2017

Патриарх Киевский Филарет никогда не обращался к Русской православной церкви с просьбой о помиловании. Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Патриарх Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в Церковь, – сказал архиепископ. – Распространяется провокационная информация, которая не соответствует действительности. Патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-либо другого просьбу о помиловании”.

В пятницу Евстратий в подтверждение своих слов опубликовал фотографию письма Филарета. В послании Филарет просит патриарха Кирилла “ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами” восстановить евхаристическое и молитвенное общение между двумя церквями, а также отменить все “решения о прещениях (наказаниях. -Ред.) и отлучениях”. Также украинский патриарх выражает надежду, что после восстановления общения церквей “будут приняты и все иные решения, вытекающие из этого”.

В четверг российские СМИ сообщили, что Филарет просил “помиловать его и вернуть в лоно канонической Церкви”.

Однако в определении Архиерейского собора, опубликованном на сайте РПЦ, о “помиловании” не говорилось. Сообщалось, что Филарет обратился с письмом к патриарху Кириллу, в котором попросил восстановить евхаристическое и молитвенное общение между РПЦ и УПЦ КП.

“В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене “всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами”. Письмо завершается словами: “Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем”, – говорилось в сообщении РПЦ.

Собор РПЦ “с удовлетворением” воспринял обращение Филарета. “После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства”, – говорится в определении.

Для ведения дальнейших переговоров с УПЦ КП Архиерейский собор РПЦ учредил комиссию, во главе которой поставлен глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

В четверг Архиерейский собор предоставил больше самостоятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, в уставе РПЦ будет прописано, что центр управления УПЦ МП находится в Киеве. При этом решения Поместного и Архиерейского соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ МП. “Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата, – говорилось в сообщении. – Эти поправки, по сути, зафиксировали то, что и так имело место на практике”.

С 1966 по 1990 год Филарет (Денисенко) был митрополитом Киевским и Галицким, Патриаршим экзархом всея Украины. В 1990 году, после смерти патриарха Московского и всея Руси Пимена, Филарет был избран местоблюстителем патриаршего престола. Он участвовал в выборах патриарха, но проиграл.

В октябре 1990 года Собор РПЦ преобразовал Украинский экзархат в Украинскую Православную Церковь и предоставил ей независимость и самостоятельность в управлении. Филарет стал митрополитом Киевским и всея Украины. 1 ноября 1991 года Архиерейский собор УПЦ единогласно принял решение о полной независимости, то есть автокефалии. Однако РПЦ отказалась признать это решение. Окончательно УПЦ КП была оформлена в 1992 году. В УПЦ КП перешло около 2 тысяч приходов, в то время как у УПЦ МП насчитывается около 10 тысяч приходов. Автокефалию УПЦ КП не признали и другие православные церкви. В 1992-1995 годах Филарет был заместителем патриархов Киевских Мстислава (Скрипника) и Владимира (Романюка). В октябре 1995 года Филарета избрали патриархом Киевским.

11 июня 1992 года Собор РПЦ постановил “извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире”. 21 февраля 1997 года на Архиерейском соборе РПЦ Филарет был отлучен от Церкви и предан анафеме.