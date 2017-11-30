Четверг, 30 ноября 2017

Новые ракеты КНДР “Хвансон-15″ способны долететь до Вашингтона. Об этом говорится в отчете министерства обороны Южной Кореи парламенту страны об испытании этой модели ракеты, которое Пхеньян провел в среду, сообщает Yonhap.

В южнокорейском военном ведомстве утверждают, что максимальная дальность полета новых ракет составляет более 13 тысяч километров.

Министерство обороны Южной Кореи признало новое ракетное испытание КНДР успешным.

В четверг на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном действиям КНДР, постпред США Никки Хейли пригрозила “полностью уничтожить” северокорейский режим в случае военных действий на Корейском полуострове. Также она призвала все страны мира разорвать дипотношения с Пхеньяном.

В ночь со вторника на среду о новом ракетном испытании Пхеньяна сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. В Сеуле заявили, что ракета была выпущена около 3:17 среды по Сеулу (2:47 по Пхеньяну, 21:17 вторника по Москве) в сторону Японского моря с полигона в Пхёнсоне, провинция Пхёнан-Намдо, в нескольких десятках километров к северо-северо-востоку от столицы КНДР. В ответ южнокорейские военные запустили свою ракету.

В среду Центральное телеграфное агентство Кореи объявило о новом успешном запуске ракеты. Как утверждалось, “Хвансон-15″ достигла высоты в 4475 км и пролетела на расстояние 950 км, после чего на 53-й минуте полета “точно поразила морскую цель”. В Пхеньяне заявили, что новая военная разработка КНДР “значительно мощнее” своих предшественниц и способна достичь “любого района” на территории США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ответ на новое ракетное испытание призвал усилить давление на власти КНДР, заставив Пхеньян отказаться от реализации программ по созданию оружия массового поражения. “Кроме использования всех уже одобренных ООН санкций, международное сообщество должно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на море, включая и использование права на запрет морского сообщения с Северной Кореей”, – подчеркнул Тиллерсон.

Президент США Дональд Трамп по поводу пуска ракеты заявил, что “это ситуация, с которой США справятся”. “Некоторое время назад Северная Корея осуществила пуск ракеты. Я скажу только, что мы позаботимся об этом”, – сказал он. На вопрос, поменяется ли подход США к КНДР после нового пуска, Трамп ответил: “Ничего не поменяется. У нас очень серьезный подход. Мы серьезно относится к этому”.