Пятница, 1 декабря 2017

Гражданина Украины Сергея Сотникова, задержанного в Тольятти по обвинению в шпионаже для СБУ, депортировали из России. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

По словам собеседника агентства, Сотникова в сопровождении судебного пристава доставили в аэропорт Курумоч, Самара, откуда он в 2:05 мск вылетел рейсом в Стамбул. Как предполагается, из турецкой столицы он должен отправиться в свой родной город Одессу.

О задержании сотрудниками ФСБ Сотникова, рабочего судоремонтного завода в Тольятти, стало известно в четверг. В показаниях, видеозапись которых распространил самарский главк спецслужбы, задержанный рассказал, что до июня нынешнего года был сборщиком судов на заводе “Паллада” в Херсоне. Годом раньше, в 2016-м, сотрудник СБУ по имени Даниил предложил ему сотрудничество. Сотников, по его словам, согласился и ему дали агентурное имя Серж.

В нынешнем году, продолжил задержанный, Даниил поручил ему отправиться в Тольятти для сбора информации о судоремонтном заводе. Других заданий, заверил украинец, он не получал.

Собранные сведения Сотников, как утверждалось, передать СБУ не успел, а следовательно, ущерба безопасности России не нанес. Уголовного дела о шпионаже ФСБ открывать не стала.

В среду о случае Сотникова, не называя имени и фамилии рабочего, писал самарский сайт 63.Ru. Как сообщалось, в ФСБ поступила информация о том, что на судоремонтный завод устроились 30 граждан Украины. Силовики начали проверку, по итогам которой оказалось, что трое иностранцев нарушили миграционное законодательство. В числе этих троих был Сотников. Почему украинец решил сделать признание в шпионаже, собеседник 63.Ru не пояснял.

Это был уже второй в нынешнем году случай задержания “украинского шпиона” в Самарской области. В апреле на вокзале областного центра был задержан некий 27-летний гражданин Украины, который, как утверждалось, работал на Главное управление разведки Минобороны своей страны. Заявлялось, что он пять часов ходил по вокзалу, изучая работу систем видеонаблюдения и досмотра пассажиров. Сообщалось также, что его интересовали места расположения войсковых частей в регионе. В распространенных позже показаниях украинец заявлял, что ранее вел разведку в Ростовской области, а также на территориях собственной страны, захваченных боевиками ДНР.

Хотя задержанный задержанный признался, что данные с Ростовщины передал в ГУР, дела о шпионаже против него не открыли. Вместо этого он был передан донецким боевикам.