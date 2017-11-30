Четверг, 30 ноября 2017

В “Роснано” обвинили Алексея Навального в “откровенных подтасовках” в видеоролике о чехле для смартфона, который оппозиционеру подарил Анатолий Чубайс. Соответствующее заявление помещено на ФБ-странице компании.

Навальный утверждал, что госкорпорация потратила на разработку этого чехла 10 миллиардов рублей из госбюджета – такую сумму “Роснано” вложила в американскую компанию Pop Slate, производившую чехлы.

В корпорации утверждают что Pop Slate приобрела у проектной компании “Роснано” Plastic Logic только одну деталь – гибкий экран. В дальнейшем Pop Slate обанкротилась, и поэтому “Роснано” не несет никакой ответственности за неработоспособность фирменного приложения для чехлов, заверяют в госкомпании.

“Хи-хи”, – прокомментировал в Фейсбуке Чубайс ответ “Роснано” на ролик Навального.

Ролик “Распаковка гаджета за 10 млрд рублей” вышел на YouTube-канале Навального в четверг. На видеозаписи политик демонстрирует чехол и безуспешно пытается зарегистрироваться в фирменном приложении Pop Slate для Iphone 6.

В 2015 году во время дебатов на телеканале “Дождь” Чубайс подарил Навальному чехол производства Pop Slate в качестве примера результатов работы “Роснано”.