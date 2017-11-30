Четверг, 30 ноября 2017

С увеличением количества туристов наблюдается рост числа гостиниц России. Наиболее посещаемыми городами всегда оставались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Именно на гостиницы этих населенных пунктов равняются остальные города, не желая отставать от моды и стремясь поддерживать уровень качества обслуживания.

Несмотря на такое огромное количество гостиниц, в России до сих пор нет определенной классификации. Потребитель может абсолютно не сомневаться в качестве услуг, которые ему будут предоставлены, если он обратиться в гостиницу известной сети на сайте hotels.ru. А вот быть уверенными в соответствующем уровне сервиса в несетевых отелях России полностью нельзя. Сейчас в нашей стране больше всего отелей с «тремя звездами», однако многие из них не дотягивают до этого уровня по качеству сервиса и комфорта для проживающих. Прошедших добровольную регистрацию отелей на сегодняшний день всего лишь четыре процента. Отель City Star, имеющий три звезды, оказался в их числе, зарегистрировавшись и подтвердив свой статус.

Огромная сеть типовых гостиниц, которая осталась в России со времен Советского Союза, характеризуется большими размерами и невысоким качеством услуг. Большинство этих отелей восстановлены и перешли во владение к частным собственникам, однако многие из них находятся еще на уровне «двух звезд». Однако, несмотря на это, все же двухзвездочные отели остаются довольно востребованными среди туристов. Высокие цены в гостиницах России обусловлены их небольшим количеством, поэтому не стоит удивляться тому, что стоимость номера в отеле может достигать уровня стоимости комнаты в европейской гостинице Omena Hotel Lonnrotinkatu.

Сейчас в России наиболее распространены мини—гостиницы. Они устроены по европейскому принципу Bed and Breakfast (b&b). Основная особенность таких отелей – небольшое количество номеров и домашняя обстановка. Этот вариант подходит людям, которые не желают расходовать много средств на гостиницу, но рассчитывают на удобство и комфорт. Такие отели можно найти в любом городе. Многие туристы находят их довольно комфортными и уютными. Во многих из них имеются такие современные удобства, как тренажерный зал, спутниковое ТВ, Wi-fi и другие прелести цивилизации.

Гостиничный бизнес в России стремительно развивается и вполне возможно, уже через несколько лет стоимость номера в комфортабельном отеле Москвы или Петербурга будет сопоставима с европейскими ценами.