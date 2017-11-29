Среда, 29 ноября 2017

Один из обвиняемых во взломе серверов Yahoo, гражданин Канады и Казахстана Карим Баратов признал вину в хакерской деятельности. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Баратов признал также, что действовал “в интересах сообщников из ФСБ и других своих клиентов в период с 2010 по март 2017 года, когда его задержали власти Канады”. По словам обвиняемого, его роль состояла в том, чтобы взломать учетные записи электронной почты лиц, представляющих интерес для ФСБ, и отправить пароли этих учетных записей офицеру российской спецслужбы Дмитрию Докучаеву. Баратов направлял жертвам взлома письма с адреса, похожего на адрес провайдера почтового сервиса. Пользователи переходили по ссылкам из писем и вводили свои данные из учетных записей. Затем хакер отправлял своим клиентам скриншоты с содержимым аккаунтов, чтобы подтвердить взлом. Получив оплату, Баратов передавал данные взломанных аккаунтов, отмечается в сообщении.

“Этот случай служит ярким примером гибридной киберугрозы, с которой мы сталкиваемся, причем иностранное государство сотрудничает с хакерами-преступниками для осуществления злонамеренных действий”, – отметил помощник директора ФБР Пол Аббат.

“Если иностранное правоохранительное или разведывательное агентство рекрутирует, использует или защищает преступников, нацеленных на Соединенные Штаты и их компании или граждан, вместо того, чтобы предпринимать шаги, чтобы сорвать их действия и привлечь к ответственности, Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся у него средства для раскрытия такого поведения агентства и привлечения виновных к ответственности”, – заявил помощник генпрокурора США из департамента национальной безопасности Дана Боэнти.

В сентябре 2016 года The Wall Street Journal сообщал, что к взлому системы Yahoo и похищению данных 500 миллионов учетных записей в 2014 году были причастны хакеры из России в 2014 году. В компании пришли к выводу, что атака велась с расположенных в России компьютеров, а ее целью были люди, которые вели бизнес в России. В Yahoo заявили, что действия хакеров были спонсированы “властями государства”,​ при этом страна, из которой велась атака, названа не была. “Онлайн-вторжения и кражи при поддержке государства становятся все более распространенным явлением в техиндустрии”, – подчеркнули в Yahoo.

В марте этого года Министерство юстиции США заявило о предъявлении обвинений двум сотрудникам ФСБ и двум хакерам по делу о взломе аккаунтов Yahooо. Один из подозреваемых – старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ майор Докучаев. В России он арестован по по делу о госизмене, по которому проходят также замглавы ЦИБ Сергей Михайлов и сотрудник “Лаборатории Касперского” Руслан Стоянов.

Другие фигуранты дела о взломе Yahoo – офицер ФСБ Игорь Сущин, которого называют начальником Докучаева, и два хакера, Алексей Белан и Баратов. Баратов, проживающий в Канаде, был арестован. Белану уже были предъявлены обвинения по двум другим делам. В декабре 2016 года Минюст США ввел санкции против него, Белана объявили в розыск. Какое-то время он содержался под стражей в Греции, а затем вернулся в Россию, где его, по словам источника The Washington Post, “защищают власти”.

17 марта представитель Минюста США Марк Раймонди сообщил, что ведомство попросило Россию выдать Докучаева, Сущина и Белана. “У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях. В США, где будет проведена надлежащая процедура, им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы”, – сказал Раймонди.

Однако источник Интерфакса сообщил, что сотрудничество России и США в расследовании дела о взломе аккаунтов Yahoo практически невозможно. “После смены администрации в Вашингтоне никаких контактов между сотрудниками правоохранительных органов России и США к настоящему времени нет. Рабочая группа, в которую входили представители компетентных органов двух стран, практически прекратила существование, – сказал источник. – На данном этапе нереально говорить о каком-либо возможном сотрудничестве двух стран в расследовании деятельности группы взломщиков базы данных крупных американских компаний, в частности, Yahoo”.