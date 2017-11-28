Вторник, 28 ноября 2017

Судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец приговорил жителя аннексированного Севастополя, гражданина Украины Юрия Чеканова к четырем месяцам ареста за разрушение мемориала героев Небесной сотни в центре украинской столицы. Такую информацию передает УНИАН. Приговор был вынесен еще 23 ноября, однако СМИ сообщили о нем только теперь.

Как уточняет Страна.Ua, Чеканов, ранее не судимый уроженец Алчевска, Луганская область, был признан виновным по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство), предусматривающей до полугода ареста или до пяти лет ограничения свободы. Первоначально вандалу вменялась часть 1 статьи 194 кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция которой составляет до трех лет колонии, однако затем следователь переквалифицировал дело.

С учетом времени, уже отбытого Чекановым в СИЗО, срок его заключения истекает 5 февраля 2018 года. При этом в течение месяца после вынесения приговора осужденный может подать апелляционную жалобу.

Чеканов, пишут “Українські новини”, полностью признал вину. В своих показаниях он сообщил, что в Киев приехал к жене, которая работала продавцом на Крещатике, и, проходя по аллее Героев Небесной сотни, увидел плиты с именами погибших. “В этот момент, – цитирует агентство текст приговора, – у него возник нервный срыв, поскольку он был убежден, что памятникам место на кладбище”. После этого он и сбросил гранитные плиты на землю, разбив их, в чем, как утверждается в приговоре, “сейчас несомненно раскаялся, сделал для себя соответствующие выводы”.

Искреннее раскаяние судья Белоцерковец назвал смягчающим обстоятельством. Отягчающих обстоятельств в деле он не усмотрел.

Атаку на мемориал Чеканов совершил утром 5 октября, сразу по приезде в Киев. Вандала задержали на месте преступления. На другой день Печерский райсуд арестовал его с возможностью освобождения под залог 320 тысяч гривен (немногим менее 700 тысяч рублей). Залог за Чеканова не вносили.