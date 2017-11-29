Среда, 29 ноября 2017

Пресс-комитет при Конгрессе США лишил российский пропагандистский телеканал RT America аккредитации из-за статуса иностранного агента. Об этом сообщается на сайте телеканала со ссылкой на письмо комитета, направленное директору информационного вещания RT America Михаилу Солодовникову.

Решение вступило в силу немедленно после принятия.

Пресс-комитет при Конгрессе образован самими журналистами; в структуру аппарата Конгресса он не входит. Состав комитета периодически обновляется. Согласно правилам этой структуры аккредитация не выдается СМИ, работающим на государственные, региональные или муниципальные власти.

В мае комитет отказал в постоянной аккредитации вашингтонскому корреспонденту Sputnik Эндрю Фейнбергу. Причиной было названо как раз то, что он работает на государственное СМИ.

Зарегистрироваться агентом от RT America потребовал 9 ноября Минюст США. Последним сроком было названо 13-е число. За неисполнение требования Минюст грозил арестом менеджмента и блокировкой счетов телеканала.

13 ноября, в последний день назначенного срока, российский телеканал оформил регистрацию агентом.

В Москве требование американского Минюста вызвало крайнее раздражение. В спешном порядке был подготовлен закон о СМИ – “иностранных агентах”. Через сутки после внесения в Госдуму документ приняли в окончательном чтении. 25 ноября Владимир Путин подписал закон. Между тем даже в президентском Совете по правам человека отмечали совершенную юридическую непроработанность положений документа.

В среду в нижнюю палату был внесен новый законопроект – о миллионных штрафах за нарушение закона о СМИ-”агентах”.

В США действия России расценили как очередную атаку на свободу слова. Как подчеркнула официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, американский закон о регистрации иностранных агентов “не контролирует распространяемую информацию, не ограничивает публикацию информации или пропагандистских материалов и не препятствует организациям заниматься своей деятельностью”.

Закон об агентах действует в США с 1938 года. Он требует, чтобы структуры – представители иностранных правительств, а также зарубежные физические и юридические лица раскрывали свои род занятий и источники финансирования.