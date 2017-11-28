Вторник, 28 ноября 2017

Судья Кировского райсуда Казани Феликс Сабитов приговорил четырех бывших сотрудников городского ОП “Юдино” к условным срокам по делу о применении пытки “ласточка” к педагогу Павлу Дроздову, в результате которой задержанный погиб. Об этом сообщают “Idel.Реалии”.

Сергей Петикин получил четыре года условно, его брат Алексей Петикин, а также Эдуард Болгаров и Олег Бачуров – три с половиной года. В продолжение трехлетнего испытательного срока всем четверым запрещено занимать должности в правоохранительных структурах.

Бывшие силовики были объявлены виновными по пунктам “а”, “б” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств). Пункт “в” этой же части (причинение тяжких последствий) обвиняемым инкриминирован не был: СКР заявил об отсутствии причинно-следственной связи между пыткой Дроздова и его гибелью.

В прениях сторон, прошедших ранее в среду, прокурор Ольга Зарипова запрашивала для Сергея Петикина четыре с половиной года общего режима, для Алексея Петикина и Болгарова – четыре года, для Бачурова – три с половиной года. Представители семьи погибшего Дроздова также требовали для подсудимых реальных сроков. Между тем адвокаты бывших полицейских настаивали на оправдательном приговоре или по крайней мере на условном осуждении.

Сами подсудимые вину не признали.

До приговора бывшие силовики находились под подпиской о невыезде.

45-летний Дроздов, отец четверых детей, работал замдиректора Казанского железнодорожного техникума. 1 февраля 2012 года его доставили в “Юдино” и поместили в камеру для административно задержанных. По заявлению полицейских, Дроздов был пьян и вел себя агрессивно, поэтому им пришлось загнуть ему руки за спину и надеть на него наручники. Через некоторое время задержанный перестал двигаться. Прибывшие по вызову медики констатировали его смерть. В заключении судмедэкспертизы говорилось, что Дроздов умер от панкреонекроза, а “обнаруженные телесные повреждения в виде кровоподтеков в причинной связи со смертью не состояли”.

Первоначально СКР отказался возбуждать дело по факту гибели Дроздова, однако затем было решено проверить опубликованную Казанским правозащитным центром запись камеры наблюдения, на которой зафиксированы пытки. На ней видно, что полицейские не только загнули Дроздову руки за спину и надели на него наручники, но также тремя брючными ремнями связали ему ноги и подтянули их к рукам. Кроме того, один из полицейских ударил Дроздова ботинком в правый бок, а еще двое ногами наступали на голени задержанного­.

“В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль, – рассказывал о пытке “ласточка” юрист Казанского правозащитного центра Андрей Сучков. – Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений”.

Возбуждения против полицейских дела правозащитники добились только в октябре 2012-го, через восемь месяцев после гибели Дроздова. В дальнейшем расследование несколько раз прекращалось и вновь возобновлялось лишь после вмешательства общественников, в том числе их обращений в суды. При этом дело дважды передавалось по инстанции вверх – из татарского главка СКР в управление по Приволжскому федеральному округу в Нижнем Новгороде, а оттуда в 3-е управление центрального главка ведомства, также базирующегося в Нижнем.

В апреле нынешнего года брат погибшего Сергей Дроздов направил в ЕСПЧ жалобу, в которой обвинил Россию в нарушении статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции. В это же время Верховный суд Татарии в очередной раз отменил постановление о прекращении дела. После этого следователь по особо важным делам Игорь Филоненко за несколько месяцев завершил работу по делу. В суд материалы ушли в конце сентября, после пяти лет проволочек.

Всего в пытках Дроздова участвовали пятеро полицейских. Однако один из них, 33-летний майор Андрей Маркунин, через два месяца после гибели педагога, в апреле 2012-го, повесился в своем гараже. Как раз в это время шла доследственная проверка по факту пыток. Преследование Маркунина прекратили в связи с его смертью, то есть по нереабилитирующему основанию.