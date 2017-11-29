Среда, 29 ноября 2017

Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, в ноябре был допрошен следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве Москвы в прошлогоднюю избирательную кампанию в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два неназванных источника.

Допрос занял меньше полутора часов. Как утверждается, в первую очередь следователей интересовал бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, который ушел в отставку в феврале, через несколько недель после назначения, когда стало известно, что он дезинформировал вице-президента США Майка Пенса о своих контактах с российскими чиновниками во время американской предвыборной кампании. Следователи, заметил один из источников телеканала, прежде всего хотели убедиться в том, что зять Трампа не располагает информацией, свидетельствующей в пользу Флинна.

Часть вопросов касалась показаний Кушнера, данных комитетам Сената и Палаты представителей по разведке в июле нынешнего года. Следователи просили уточнить те или иные детали этих показаний. Еще ряд вопросов был задан в связи с сообщениями, появлявшимися в СМИ.

Был ли это единственный раз, когда зятя Трампа допрашивали у Мюллера, непонятно, говорится в сюжете.

Отмечается также, что Кушнера вызвали к спецпрокурору как раз в то время, когда следственная группа начала проводить допросы, выясняя возможную причастность зятя Трампа к увольнению директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием первоначально, до назначения Мюллера.

В своих показаниях Конгрессу Кушнер отверг обвинения в тайных контакты с Россией как во время президентской кампании, так и после ее окончания. Он заверил, что не был в сговоре “ни с одним иностранным правительством”. О том, чтобы в таком сговоре состояли другие члены штаба Трампа, добавил Кушнер, ему также ничего не известно.

В апреле The Washington Post писала, что в начале декабря 2016 года Кушнер на встрече с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком предложил установить секретный контакт между командой Трампа и Кремлем через российское посольство или консульство, чтобы избежать утечки информации. Как сообщалось, Кисляка такая идея обескуражила, поскольку это было опасно как для Москвы, так и для команды избранного президента.

В показаниях Конгрессу Кушнер пояснил, что во время встречи посол лишь поинтересовался у него, есть ли во временном офисе избранного президента безопасная линия связи, для того чтобы провести переговоры с российскими генералами относительно Сирии. Зять Трампа ответил отрицательно и спросил в свою очередь, можно ли провести такие переговоры из российского посольства. Кисляк сказал, что это невозможно.

Кушнер также заявил, что не общался с российским послом по телефону и это подтверждается имеющимися у него записями. В мае Reuters передавало, что зять Трампа утаил два телефонных разговора с Кисляком, датируемых временем с ноября по апрель 2016 года.

О первой встрече с Кисляком, состоявшейся в апреле 2016 года, Кушнер сообщил лишь, что она была краткой и почти целиком сводилась к “обмену любезностями”.

Также Кушнер заверил, что встречался в декабре 2016 года с председателем находящегося под санкциями Внешэкономбанка Сергеем Горьковым исключительно в качестве представителя команды нового президента, поскольку Горьков известен как приближенный Владимира Путина. В марте в Белом Доме уже подтверждали, что Кушнер общался с председателем ВЭБа как советник Трампа. Однако в самом банке тогда заявляли, что встреча Кушнера с Горьковым была деловой и зять Трампа участвовал в ней как глава фирмы Kushner Companies.

Помимо этого, Кушнер сообщил, что, хотя и присутствовал в июне 2016-го на встрече сына президента Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, тема этой встречи была ему не известна, поскольку он не прочел электронного письма Трампа-младшего с приглашением, а лишь быстро проглядел его, чтобы узнать дату и время. По словам Кушнера, через 10 минут после начала встречи он по электронной почте попросил помощника позвонить ему, чтобы под благовидным предлогом уйти.

Весельницкая рассказывала, что на встрече с сыном Трампа намеревалась сообщить ему о финансировании директором Hermitage Capital Уильямом Браудером предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Также Кушнер отверг обвинения в том, что в январе официально не отчитался перед спецслужбами о контактах с иностранным должностными лицами. Он пояснил, что его помощник не до конца заполнил соответствующую форму, однако на следующий день эта ошибка была исправлена. Тем не менее, хотя Кушнер в дальнейшем отчитывался о контактах с иностранцами еще дважды, он так и не проинформировал спецслужбы о встрече с Весельницкой.