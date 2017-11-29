Среда, 29 ноября 2017

Пятеро российских спортсменов – бобслеисты Елена Никитина и Александр Третьяков и скелетонисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, – пожизненно дисквалифицированные за употребление допинга на Олимпиаде в Сочи, обратились к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросили “помочь разобраться” с ситуацией. Письмо опубликовано в Инстаграме Никитиной.

5 декабря начнется очередной этап кубка мира по бобслею и скелетону, отметили спортсмены. Лишение права участвовать в соревнованиях они назвали “несправедливым”.

После пересмотра допинговых проб, сданных на сочинской Олимпиаде, Международный олимпийский комитет лишил Россию трети ранее присужденных медалей – 11 из 33. В частности, Никитина была лишена бронзовой медали, а Третьяков – золотой. Целый ряд спортсменов, работающих в разных видах спорта, подвергся дисквалификации.

В декабре прошлого года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла очередной этап кубка мира из Сочи в германскую коммуну Шёнау-ам-Кёнигсзе. Решение было принято всего за два месяца до соревнований. “В это трудное время благоразумным было бы не устраивать такие соревнования в России”, – пояснили в IBSF.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такое решение “чрезвычайно политизированным”.